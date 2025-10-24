Corea del Norte construye un monumento a los soldados caídos en la guerra de Ucrania

Corea del Norte construye un monumento en memoria a sus soldados fallecidos en la guerra de Rusia contra Ucrania, informó el jueves la prensa estatal, mientras el líder Kim Jong Un elogió el momento «histórico» de las relaciones con Moscú.

Esta nación aislada y dotada de armas nucleares se ha convertido en un aliado clave desde que Moscú invadiera Ucrania en febrero de 2022. Ha enviado miles de soldados y contenedores llenos de armas para ayudar al Kremlin a expulsar a las fuerzas ucranianas del oeste de Rusia.

Al menos 600 soldados norcoreanos han muerto y miles han resultado heridos en ese conflicto, según estimaciones de Corea del Sur.

De acuerdo con la agencia oficial de noticias norcoreana KCNA, el llamado Museo Conmemorativo de las Hazañas Militares se construye en la capital Pyongyang, donde Kim y el embajador ruso en Corea del Norte asistieron el jueves a la ceremonia de inicio de las obras.

Kim dijo en su discurso que el memorial «es un santuario sagrado dedicado a la inmortalidad de los verdaderos patriotas».

Aseguró que las tropas de su país llevan un año en la región rusa de Kursk y las elogió por ayudar a Moscú a lograr una «victoria decisiva», de acuerdo con KCNA.

«Nuestros héroes destruyeron a los diabólicos invasores neonazis con su firme espíritu de no tolerar ninguna agresión, sino de aniquilar a los agresores», destacó.

El líder añadió que la relación entre Corea del Norte y Rusia «está alcanzando ahora su punto máximo histórico».

Según Kim, el monumento contará con esculturas dedicadas a los soldados norcoreanos que han luchado en Rusia, así como con fotos y obras de arte que retratan el combate.

