Corea del Norte lanza múltiples misiles balísticos, dice el ejército surcoreano

afp_tickers

1 minuto

Corea del Norte disparó el miércoles múltiples misiles balísticos de corto alcance en dos rondas, informó el ejército surcoreano, horas después detectar el lanzamiento de un «proyectil no identificado» desde la capital, Pyongyang.

Según el ejército surcoreano, el Norte lanzó una primera ronda de misiles balísticos de corto alcance a las 08H50 (23H50 GMT del martes) que recorrieron 240 kilómetros.

Horas más tarde informaron de que Corea del Norte había lanzado una segunda ronda de misiles balísticos al mar del Este, también conocido como mar de Japón, sin más detalles.

Los guardacostas japoneses también reportaron que un «objeto que se sospecha sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte».

Los lanzamientos del miércoles son la cuarta y quinta ronda de pruebas de misiles que se conocen este año de parte de Corea del Norte.

La Oficina de Seguridad Nacional de la presidencia surcoreana llamó a Pyongyang a detener de inmediato las provocaciones.

Estos disparos se producen luego de que Seúl expresara su arrepentimiento por las incursiones de drones civiles en Corea del Norte en enero, que el presidente Lee Jae Myung calificó de «irresponsables» al señalar que funcionarios habían participado en la operación.

Tras sus comentarios, Kim Yo Jong, la poderosa hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, dijo que el gesto de Lee era un «comportamiento sensato».

kjk/arm/mas/pc