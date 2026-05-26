Corea del Norte lanza un proyectil no identificado hacia el mar Amarillo

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Seúl, 26 may (EFE).- Corea del Norte lanzó este martes un proyectil no identificado hacia el mar Amarillo, informó el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano, en medio de las tensiones intercoreanas y el prolongado rechazo al diálogo de Pionyang.

El JCS no ha dado hasta el momento más detalles del lanzamiento, el primero desde el ensayo con misiles balísticos tácticos del 19 de abril, que fue supervisado por el líder del país, Kim Jong-un.

Entonces, la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, dijo que se trató de una prueba para evaluar el rendimiento del «misil balístico táctico tierra-tierra mejorado Hwasong-11 Ra» y la potencia de «una ojiva de racimo y de otra de minas de fragmentación» incorporadas al proyectil. EFE

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