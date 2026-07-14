Corea del Norte pide mantener un «alto grado de alerta» ante el avance de la tormenta Bavi

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Seúl, 14 jul (EFE).- Corea del Norte pidió este martes mantener un «alto grado de alerta» ante el avance del tifón Bavi, ya debilitado a tormenta tropical, emitiendo avisos por fuertes vientos y lluvias intensas, previstas hasta el miércoles, en medio de la vulnerabilidad a las inundaciones del país empobrecido.

«La situación exige que todos los sectores, regiones y unidades mantengan un alto grado de alerta y se preparen exhaustivamente para las fuertes lluvias, los vientos intensos y los aguaceros torrenciales», dijo el diario estatal Rodong Sinmun.

El pronóstico de la administración meteorológica norcoreana indicó que las provincias de Pyongan del Norte y Jagang, ambas fronterizas con China, y varias zonas del centro y sur del país podrían recibir este martes entre 80 y 120 milímetros de lluvia, según el diario.

La agencia advirtió de que el noveno tifón del año, terminología con la que se refiere a Bavi, podría incluso provocar acumulados de entre 150 y 200 milímetros en ciertas áreas de las provincias de Pyongan del Norte y del Sur y áreas meridionales.

Asimismo, se prevén vientos de entre 36 y 54 kilómetros por hora en la costa occidental y áreas del interior, con máximos puntuales de hasta 72 kilómetros por hora.

En su paso por China, Bavi provocó activación de alertas en el este y noreste del país, provocando la evacuación de más de 171.000 personas el lunes en la provincia de Liaoning.

Corea del Norte es especialmente vulnerable a las fuertes lluvias. En 2024, Pionyang reconoció que las inundaciones anegaron miles de viviendas y cultivos, y obligaron a evacuar a más de 5.000 personas en Pyongan del Norte.

Seúl señaló entonces que las lluvias habrían dejado «bajas considerables» en el país vecino, en medio de reportes de medios surcoreanos que estimaron entre 1.000 y 1.500 muertos o desparecidos, cifras rechazadas por el líder norcoreano, Kim Jong-un. EFE

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