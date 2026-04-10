Corea del Norte promete reforzar su «amistad» con Pekín durante visita del canciller chino

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(Corrige el nombre de la canciller de Corea del Norte. Bien: Choe Son-hui)

Seúl, 10 abr (EFE).- Las autoridades de Corea del Norte se comprometieron a reforzar su «amistad» con Pekín, recoge este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana, KCNA, con motivo de la visita estos días del canciller chino, Wang Yi, a Pionyang.

En una reunión con su homólogo de China este jueves, la ministra de Asuntos Exteriores norcoreana, Choe Son-hui, «expresó la postura del Gobierno de la República Popular Democrática de Corea (nombre oficial de Corea del Norte) de fortalecer aún más la amistad entre Corea y China», detalla KCNA.

El diplomático chino, por su parte, aseguró que su país continuará desarrollando las relaciones con Pionyang «independientemente de los cambios en la situación internacional».

Wang llegó a Corea del Norte este jueves para una visita de dos días, la primera que realiza al hermético país desde 2019, en un momento de fortalecimiento de los lazos bilaterales tras la cumbre entre el presidente chino, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, en septiembre de 2025.

A raíz de la cumbre, los dos países han expandido sus intercambios comerciales y reactivado vías ferroviarias y vuelos que conectan ambas naciones tras unos seis años de cierre.

La visita llega, además, en medio de las intenciones declaradas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a reunirse con Kim tras su fallido intento del año pasado, que han impulsado las expectativas de que el estadounidense aproveche su paso por China, previsto para mediados de mayo, para una cumbre bilateral. EFE

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