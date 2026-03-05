Corea del Norte realiza una prueba con misiles de crucero desde un nuevo destructor

1 minuto

Seúl, 5 mar (EFE).- El Ejército norcoreano realizó este miércoles una prueba con misiles de crucero que fueron disparados desde un nuevo destructor de 5.000 toneladas, según publicó este jueves la agencia estatal de noticias del país, KCNA.

El líder del hermético país, Kim Jong-un, supervisó la prueba, que describió como «un elemento central importante para estimar las capacidades operativas del buque de guerra».

Según KCNA, el ensayo fue un éxito.

En imágenes distribuidas por el medio pueden observarse al menos cuatro misiles siendo disparados desde el destructor, bautizado como ‘Choe Hyon’ y desvelado en abril del año pasado.

KCNA describió los misiles como «estratégicos», lo que sugiere que pueden ser utilizados para transportar ojivas nucleares.

Durante su visita al destructor, Kim aseguró que sus planes para equipar a la Armada con cabezas nucleares están «avanzando de manera satisfactoria», y pidió la construcción de dos buques similares al año durante los próximos cinco años.

La prueba se produce poco después de la clausura del noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, una cita clave en la que el mandatario norcoreano subrayó que su país ampliará sus fuerzas nucleares y condicionó una posible mejora de las relaciones bilaterales con EE.UU. a que Washington abandone sus demandas de desnuclearización a Pionyang. EFE

jdg/gad

(foto)