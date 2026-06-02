Corea del Sur acude mañana a unas elecciones locales vistas como un barómetro presidencial

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Seúl, 2 jun (EFE).- Corea del Sur celebra este miércoles unas elecciones locales que son vistas como el primer barómetro importante del desempeño del presidente, Lee Jae-myung, en el primer año de su Administración, entre el debilitamiento de la oposición conservadora por la fallida imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

El resultado de los comicios tendrá un impacto directo en «el ímpetu y (la) legitimidad política» del Gobierno de Lee, dijo a EFE Hannah Kim, profesora de ciencias políticas en la Universidad Sogang, al servir «como un referéndum sobre el primer año de mandato de Lee».

De los comicios saldrán 16 alcaldes metropolitanos y gobernadores provinciales, 14 legisladores de la Asamblea Nacional y otras autoridades locales.

La votación se produce entre una alta aprobación (64 %) del desempeño de Lee y una amplia brecha entre el apoyo al gobernante Partido Democrático (PD), con el 45 %, y el conservador Partido del Poder Popular (PPP), con un 22 %, según datos de Gallup Korea publicados a finales de mayo.

La popularidad de la principal formación de la oposición, que corre riesgo de perder la capital, ha estado en declive desde la fallida ley marcial impuesta en diciembre de 2024 por el entonces presidente Yoon Suk-yeol, que le costó la destitución y una condena a cadena perpetua en febrero de este año.

La carrera más simbólica es Seúl, donde Chong Won-o del PD lidera con un 46 % de apoyo, frente al 38 % de Oh Se-hoon, actual alcalde del PPP, según datos de otra encuesta de Gallup a mediados del mes pasado, aunque Oh ha recortado la distancia de alrededor de 15 puntos porcentuales en alrededor de un mes.

«En muchos sentidos, la contienda por la alcaldía de Seúl es bastante simbólica, ya que refleja la polarización política en la sociedad», indicó Kim, «se entiende que Chong cuenta con el respaldo de Lee Jae-myung, por lo tanto, esta contienda no es solo una elección local para la alcaldía, sino también una batalla indirecta por la influencia política de Lee».

El oficialismo liberal también libra contiendas cerradas en plazas tradicionalmente conservadoras como Daegu, Busan (la segunda ciudad más grande del país), Ulsan y la provincia de Gyeongsang del Sur, donde eventuales derrotas del PPP confirmarían la profundidad de su crisis y ampliarían el dominio territorial de Lee y del PD, que ya cuenta con mayoría parlamentaria.

La elección también será clave para definir el futuro de la oposición conservadora, actualmente dividida entre sectores favorables y contrarios a Yoon, señaló la profesora Kim, considerando que el PPP concurre bajo el liderazgo de Jang Dong-hyeok, considerado relativamente cercano al expresidente. EFE

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