Corea del Sur captura un buque acusado de violar las sanciones de la ONU a Pionyang

Compartir

1 minuto

Tokio, 22 jul (EFE).- Las autoridades de Corea del Sur interceptaron y capturaron en marzo un buque acusado de violar las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU a Corea del Norte, publicó este miércoles la agencia de noticias surcoreana Yonhap, que cita a un funcionario del Ministerio de Exteriores del país.

El carguero, conocido como el Prada y también como el Sophia, fue capturado dos meses antes ser acusado por Corea del Sur, Estados Unidos y la Unión Europea de violar las sanciones de la ONU que impiden a Pionyang exportar carbón y hierro.

Según el funcionario surcoreano, que no aportó más detalles sobre la pertenencia del navío, Corea del Sur llevó a cabo una investigación sobre el navío y determinó que había violado las sanciones, impuestas por el Consejo de Seguridad para tratar de limitar el desarrollo del programa nuclear norcoreano.

«La investigación confirmó las infracciones y el buque ha sido incautado como medida de seguimiento en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU», dijo el funcionario, en declaraciones recogidas por Yonhap.

El buque fue trasladado al puerto de Pyeongtaek, a unos 60 kilómetros al sur de Seúl. EFE

jdg/daa/rrt