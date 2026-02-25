Corea del Sur y EE.UU. anuncian ejercicios militares entre tensión con Pionyang

Seúl, 25 feb (EFE).- Seúl y Washington anunciaron este miércoles que realizarán unos ejercicios militares conjuntos el próximo mes entre un aumento de tensión con Pionyang, a causa de las recientes incursiones de drones en su territorio desde el Sur.

Las maniobras conjuntas estivales Freedom Shield arrancarán el 9 de marzo y concluirán el 19, afirmaron en un comunicado conjunto los Ejércitos de ambos países, unos ejercicios anuales de «naturaleza defensiva» que fueron calificados de esenciales para «mejorar el realismo del entrenamiento y la preparación para el combate».

Las maniobras tendrán lugar entre las acusaciones de Pionyang contra su vecino del sur de haber violado su soberanía al enviar drones a su espacio aéreo.

Kim Yo-jong, la poderosa hermana del mandatario norcoreano, llegó a advertir recientemente de una «dura respuesta» si se producen nuevos incidentes similares, aunque el pasado jueves alabó el reconocimiento por parte de Seúl de que tres civiles enviaron drones a Corea del Norte en cuatro ocasiones.

Pionyang ha mantenido su rechazo al diálogo con Seúl pese al tono conciliador del Ejecutivo del presidente, Lee Jae-myung. Aunque en momentos ha suavizado su retórica contra EE.UU., Corea del Norte ignoró la iniciativa del mandatario estadounidense, Donald Trump, para una cumbre bilateral a finales de octubre.

Se prevé que las maniobras recién anunciadas desaten nuevas críticas del hermético régimen, que las considera como un ensayo para invadir su territorio y en el pasado las ha criticado con dureza.

Según la agencia de prensa surcoreana Yonhap, Seúl y Washington están negociando todavía la escala de los ejercicios y es posible que impliquen un menor despliegue que en ediciones anteriores, ante el deseo del Ejecutivo de Lee de no irritar al Norte.

En una rueda de prensa este miércoles, oficiales militares de ambos países se limitaron a señalar que la escala de las maniobras todavía está siendo negociada entre ambas partes. «No vamos a tratar de cifras, ni del alcance ni de la envergadura del ejercicio», indicó un oficial del Comando de las Fuerzas Conjuntas (CFC) de Corea del Sur y Estados Unidos.

El anuncio de las maniobras tuvo lugar el mismo día en que las Fuerzas Armadas Estadounidenses en Corea del Sur (USFK) afirmaron lamentar no haber dado un aviso con tiempo suficiente de unas maniobras aéreas que desataron, según medios del país asiático, una confrontación aérea con cazas chinos la semana pasada. EFE

