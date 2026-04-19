Corina Machado lamenta que España no haya asumido el liderazgo en la causa venezolana

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Madrid, 19 abr (EFE).- La líder venezolana María Corina Machado lamentó este domingo que el Gobierno de España no haya asumido «el liderazgo de Europa» en favor de la «libertad» en Venezuela, en una entrevista con EFE durante su visita a Madrid, que empezó el viernes y finalizará mañana lunes sin que la opositora se haya reunido con Pedro Sánchez.

«Yo tengo siempre muy altas expectativas de lo que España puede hacer por la libertad y las democracias liberales de Occidente, y en el caso de Venezuela hubiésemos esperado que asumiera un liderazgo en Europa», dijo.

Durante este fin de semana, Machado ha sido condecorada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y por el alcalde de la ciudad, Jos Luis Martínez-Almeida, pero ha rehusado reunirse con el presidente socialista Pedro Sánchez.

«Nosotros trabajamos sobre la base de principios que tienen que ver con el respeto a la soberanía popular, la libertad, el orden constitucional y el respeto a los derechos humanos, y todos aquellos, independientemente de su posición ideológica, que acompañen al pueblo de Venezuela en estos anhelos están más que bienvenidos», aclaró.

«Incluso aquí en España he tenido contacto con personas que son cercanas a la idea de la izquierda», aseguró la premio nobel de la paz, que este domingo se reunió en privado con el expresidente español Felipe González.

Pero, tal como remarcó ayer Machado en rueda de prensa, «lo ocurrido en Barcelona», en alusión a la Cumbre de la Democracia organizada por el Gobierno español, «ha evidenciado por qué mi reunión (con Pedro Sánchez) no es conveniente».

En su opinión, en este foro de Barcelona, al que asistieron líderes latinoamericanos como el colombiano Gustavo Petro, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum y el uruguayo Yamandú Orsi, entre otros, hubo declaraciones que demostraron que «hay personas que están desesperadas buscando excusas para impedir que el pueblo de Venezuela pueda expresarse libremente».

«Lo paradójico es que muchas de ellas son las mismas que hasta hace poco tiempo decían que había que votar como fuere, incluso en unos comicios totalmente inconstitucionales que convocaba el régimen de Maduro -recordó- y sin embargo ahora dicen que no estamos listos y que no debemos acudir a elecciones».

Respecto al desencuentro entre la líder opositora venezolana y el Gobierno de España, que se ha hecho patente este fin de semana, Machado concluyó que «ahora es el momento de mirar para adelante y no para atrás» y «más adelante habrá oportunidades». EFE

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