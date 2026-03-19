Costa apuesta por la independencia energética de Europa ante subida de precios de energía

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Bruselas, 19 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, apostó este jueves en Bruselas por aumentar la producción propia de energía en la Unión Europea (UE) ante la escalada de precios derivada del conflicto en Oriente Medio.

«El conflicto actual en Irán demuestra una vez más que la mejor manera de tener un horizonte previsible y confiable sobre nuestra energía es aumentar la producción local de energía», dijo Costa a los medios su llegada a la cumbre de líderes de la UE en la capital belga.

Ésta, según el político portugués, es «la única manera de llegar a ser autónomos, independientes» lo que significa asegurar «el sistema energético» europeo.

Para ello, explicó que es necesario «perseguir la transición energética», una «tarea principal» para el bloque comunitario, teniendo en cuenta «la especifidad de los diferentes Estados miembros, de algunos sectores económicos que son intensivos en el uso de la energía».

«Necesitamos hacerlo juntos y nunca olvidar que lo necesitamos no solo para proteger a nuestras empresas hoy, también necesitamos asegurar que la próxima generación siga teniendo un planeta para vivir», explicó.

Este jueves, el precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, se dispara casi un 30 %, hasta superar los 70 euros por megavatio hora (MWh), tras los ataques a instalaciones gasistas en Oriente Medio.

Costa explicó que los líderes europeos se reunirán también con el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, con quien departirán sobre el sistema multilateral, «un instrumento básico para proteger el orden internacional basado en reglas».

«No hay una alternativa al orden internacional basado en reglas, porque la alternativa es la guerra en Ucrania, la alternativa es la competencia desleal en el comercio, la amenaza a la soberanía en Groenlandia, la amenaza a la soberanía en otras partes del mundo», señaló.

Esta reunión es, dijo, «muy importante, no sólo para abordar la dramática situación actual en Oriente Medio, lo que está sucediendo en el Líbano, que es dramático, y también para nunca olvidar que es urgente movilizar a la comunidad internacional para apoyar a la población de Gaza».

Por último, explicó que los líderes europeos también se centrarán en la competitividad, cuyo impulso es «esencial para aumentar el crecimiento económico» de la Unión, así como «crear empleos de calidad y aumentar la autonomía estratégica» europea. EFE

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