Costa condena los «atroces» ataques rusos contra civiles en Ucrania, con 16 muertos

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Bruselas, 16 abr (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, condenó este jueves los ataques «atroces» de Rusia contra civiles que han matado a al menos 16 personas en Kiev y otras ciudades de Ucrania, y denunció que el Ejército ruso está llevando a cabo ofensivas «deliberadas» contra servicios de emergencia justo cuando «llegaban para salvar vidas».

«Anoche, Rusia lanzó otro ataque horrendo contra objetivos civiles en Ucrania. Mientras la población dormía en sus hogares, las ciudades de Kiev, Dnipro, Odesa y Járkov fueron atacadas con decenas de misiles balísticos y cientos de drones», dijo el político portugués en un mensaje publicado en una red social.

Rusia lanzó contra Ucrania entre la mañana del miércoles y la de este jueves casi 700 drones de larga distancia y más de 40 misiles, que han matado al menos a 16 personas en distintas regiones de Ucrania, aseguró este jueves el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, que afirmó que los bombardeos fueron dirigidos «principalmente contra civiles».

Costa denunció que estas ofensivas del Ejército ruso se están llevando a cabo «deliberadamente» contra los servicios de emergencia ucranianos y criticó que se realizan justo «cuando los equipos de primera intervención llegaban para salvar vidas».

«Nuestros pensamientos están con los heridos y las familias de las víctimas de estos atroces ataques», transmitió.

El portugués subrayó que la guerra que Rusia inició contra Ucrania en febrero de 2022 «ha fracasado», y que por ese motivo el Kremlin «opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil».

El presidente del Consejo Europeo abogó por «poner fin a esta guerra de terror» y por alcanzar una paz «integral, justa y duradera para Ucrania», basada en los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

«Con ese fin, la UE seguirá aumentando la presión sobre Rusia. Y mantendremos nuestro firme apoyo a Ucrania en su defensa contra la agresión rusa», sentenció. EFE

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