Costa Rica condena las «inspecciones arbitrarias» de China a buques de Panamá

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San José, 4 abr (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este sábado su condena a las medidas impuestas por China a buques de Panamá que se traducen en inspecciones «arbitrarias e injustificadas», en el marco de una creciente tensión comercial entre esos dos países.

«El Gobierno de Costa Rica expresa su profunda preocupación y la más firme condena por las medidas comerciales impuestas por la República Popular China a buques de Panamá», indicó la Cancillería costarricense en sus redes sociales.

Según el pronunciamiento, están ocurriendo «demoras e inspecciones arbitrarias e injustificadas en puertos de China» a barcos de bandera panameña, lo cual «pone en riesgo el comercio mundial»

El Gobierno panameño ha reconocido un aumento en la detención de barcos de bandera panameña en los puertos chinos.

Esto ocurre en un momento de tensión bilateral por la salida de una empresa china de la operación de dos puertos situados cerca del Canal de Panamá, una medida judicial que llegó después de presiones de EE.UU. y de años de denuncias internas contra el contrato.

Esas detenciones no implican necesariamente la confiscación de las embarcaciones o su carga, sino retrasos en las salidas o inspecciones adicionales por parte de las autoridades portuarias chinas.

Costa Rica expresó este sábado «el respeto irrestricto al derecho internacional, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», y manifestó su «apoyo y solidaridad incondicionales con el hermano pueblo y Gobierno de la República de Panamá».

Otros países también han expresado su respaldo a Panamá tras la retención de sus buques en China, entre ellos Perú, que aboga por el «fortalecimiento de un sistema de transporte marítimo seguro, eficiente y basado en reglas, en línea con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI)», y Paraguay, que calificó estas acciones como «perjudiciales e injustificadas» y que ponen en «riesgo el comercio mundial».

Honduras también expresó esta semana a través de su Cancillería su respaldo y solidaridad «como país hermano y socio regional de Panamá». EFE

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