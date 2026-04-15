Costa Rica confirma su cuarto caso de sarampión en el 2026, todos importados

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San José, 15 abr (EFE).- El Ministerio de Salud de Costa Rica confirmó este miércoles el cuarto caso de sarampión de este 2026 y explicó que todos han sido importados y sin que los pacientes hayan sufrido complicaciones serias en su salud.

El Ministerio de Salud detalló que el caso más reciente es un hombre costarricense de 35 años, vecino de la ciudad de Cartago (centro), quien realizó recientemente un viaje a Guatemala y cuyo estado de salud ha evolucionado satisfactoriamente sin presentar complicaciones.

«El personal del Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) abordó el caso, realizando las acciones epidemiológicas respectivas y brindando las recomendaciones a los familiares y contactos directos», indica un comunicado.

El personal de salud continuará con la búsqueda activa de casos secundarios y llevará a cabo acciones dirigidas a la contención para evitar un brote.

El último caso endémico de sarampión en Costa Rica data del año 1999, pero en este 2026 ya se han registrado 4 casos importados: uno en la localidad de Pérez Zeledón (sur), otro en Pococí, provincia de Limón (Caribe), otro en Coronado, provincia de San José, y el más reciente en Cartago.

El sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa que suele iniciar con fiebre, tos, secreción nasal y ojos enrojecidos. Posteriormente, aparece un brote en la piel, que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo, explicó el Ministerio de Salud.

La información advierte que una persona con sarampión puede transmitir la enfermedad al toser, estornudar o hablar desde cuatro días antes y hasta cuatro días después de la aparición del brote cutáneo.

El esquema de vacunación oficial de Costa Rica es de dos dosis (a los 15 meses y a los 4 años de edad) y las autoridades recomendaron a la población mantener al día sus vacunas y aplicar refuerzos en caso de viajes a países con alto riesgo de contagio como Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Perú.

El Ministerio de Salud citó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que indican que los países de las Américas pasaron de 466 casos de sarampión en el 2024 a 14.504 casos en el 2025. EFE

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