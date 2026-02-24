Costa Rica desarticula banda de tráfico de migrantes en frontera con Nicaragua

San José, 24 feb (EFE).- Las autoridades de Costa Rica desarticularon este martes una organización de tráfico de personas conocida como ‘Los Talibanes’, que operaba con violencia en la zona fronteriza con Nicaragua y generaba con sus actividades delictivas ganancias por al menos 140.000 dólares mensuales.

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, explicó a los medios que este martes se están llevando a cabo 51 allanamientos en la localidad fronteriza de Los Chiles, en Santa Rosa de Pocosol y en Aguas Zarcas, todas en la provincia de Alajuela (norte), con el objetivo de detener a 67 personas.

Hasta el momento hay 54 sospechosos arrestados, entre ellos cuatro policías de la Fuerza Pública y uno de la Policía de Migración, quienes aparentemente colaboraban con la organización criminal.

«Es una estructura ligada al tráfico de personas, tráfico de drogas, asaltos y un homicidio. Opera en sectores fronterizos entre Costa Rica y Nicaragua, en (la localidad de) Las Tablillas. Lo que hacían era contactar a personas migrantes en San Carlos de Nicaragua ofreciéndoles el servicio de introducirlos irregularmente a Costa Rica y ya en territorio costarricense las introducen en vehículos y las mueven, o las dejabas en casas de seguridad», explicó Soto.

Según la investigación, la banda asaltaba a los migrantes e incluso mató a uno de ellos, de apellido Duarte y de nacionalidad nicaragüense, quien opuso resistencia en junio de 2025.

La organización, que movilizaba alrededor de 200 migrantes por día, no tenía un solo líder y generaba unos 70 millones de colones mensuales (cerca de 140.000 dólares).

La estructura estaba conformada por personas que desempeñaban funciones de vigilantes, transportistas, coordinadores, encargados de captación, responsables de ocultar personas y policías que, en apariencia, facilitaban información.

Según las investigaciones, esta organización también se dedicó al tráfico de migrantes venezolanos, cubanos, haitianos, asiáticos y africanos que llegaron a Costa Rica en años recientes como parte de las oleadas migratorias que se movilizaban a través del continente desde Suramérica hacia Estados Unidos. EFE

