Costa Rica excluye a 3 jugadores de amistosos ante Colombia e Inglaterra por indisciplina

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San José, 26 may (EFE).- El centrocampista Alejandro Bran, el extremo Kenneth Vargas y el delantero Warren Madrigal fueron separados esta martes de la selección costarricense que se prepara para jugar partidos amistosos contra las de Colombia e Inglaterra por su relación con hechos violentos registrados a las afueras de un bar.

Los hechos, que son investigados por las autoridades, se registraron la madrugada del lunes, cuando el automóvil de Bran recibió varios impactos de bala cerca de un bar situado en las afueras de la localidad de Montes de Oca, en el este de la capital San José, aparentemente después de un altercado dentro del local.

A primera hora del día la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) anunció la salida de la concentración de Alejandro Bran, jugador del Alajuelense, y al cierre de la jornada extendió la expulsión a Vargas, también del Alajuelense, y de Madrigal, del Nashville estadounidense.

La FCRF informó en un comunicado que la decisión del cuerpo técnico liderado por el entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista «responde a lineamientos establecidos para todos los integrantes de las selecciones nacionales».

«La disciplina y el respeto a las normas son los pilares fundamentales en todas nuestras selecciones. Estos valores son parte esencial de la responsabilidad que implica representar al país», añade el comunicado.

El grave incidente se registró horas antes de que los futbolistas comenzaran los entrenamientos con Costa Rica al mando de Batista con miras a los partidos del próximo lunes en Bogotá contra Colombia, y del 10 de junio contra Inglaterra en Estados Unidos.

El club Alajuelense también anunció este martes la separación del equipo de Bran y de Vargas, quienes meses atrás también habían sido sancionados por actos de indisciplina.

Costa Rica no se clasificó al Mundial de 2026 y ha comenzado un proceso de renovación al mando de Batista con miras a la Copa del Mundo de 2030.

Para los partidos contra Colombia e Inglaterra, Batista convocó a 28 futbolistas, y por el momento no ha llamado a otros futbolistas para suplir la salida de Bran, Madrigal y Vargas. EFE

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