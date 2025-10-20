Costa Rica felicita a Bolivia por sus elecciones y confía en profundizar lazos

San José, 20 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica felicitó este lunes a Bolivia por el proceso electoral en el que resultó elegido presidente Rodrigo Paz Pereira y expresó su confianza en que las relaciones bilaterales continuarán profundizándose.

«El Gobierno de Costa Rica expresa su felicitación al pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia al efectuar las elecciones presidenciales celebradas el domingo 19 de octubre de 2025, en las que ha dado como resultado la elección del señor Rodrigo Paz Pereira», indicó un comunicado de la Cancillería costarricense.

El pronunciamiento destaca que el pueblo boliviano «ha dado muestras de su vocación por la democracia, con un proceso electoral participativo».

«El Gobierno costarricense expresa su convencimiento de que Bolivia y Costa Rica continuarán profundizando sus tradicionales relaciones de amistad y cooperación y trabajarán por una agenda común de valores y propósitos compartidos», manifestó la Cancillería.

Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), consiguió la victoria el domingo en segunda ronda electoral con el 54,61 % de los votos frente a Jorge Tuto Quiroga, de la Alianza Libre, que obtuvo el 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral con el 97,86 % del escrutinio.

El nuevo presidente boliviano asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre para reemplazar a Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS), partido que gobierna desde 2006, salvo en el periodo de la presidenta Jeanine Añez (2019-2020). EFE

