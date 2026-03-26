Costa Rica pide a Latinoamérica definir una «voz propia» en un mundo fragmentado

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Rabat, 26 mar (EFE).- América Latina necesita construir una «voz propia» para tender puentes en una era de fragmentación global, donde la erosión de las reglas multilaterales favorece a las grandes potencias, pero deja vulnerables al resto de los países, defendió este jueves el ministro de Exteriores y Culto de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco.

Tinoco explicó en una conferencia en la Universidad Mohamed V de Rabat que el mundo actual ya no responde a las expectativas de hace una década, y que la competencia estratégica, la desconfianza y la politización de la economía y la tecnología han hecho que el multilateralismo se vuelva más frágil.

El ministro costarricense, que tiene previsto un encuentro el viernes con su homólogo marroquí, Naser Burita, precisó que este giro en la política internacional dificulta especialmente a regiones como América Latina avanzar en desarrollo, seguridad y oportunidades para la juventud.

Sin embargo, el canciller subrayó que América Latina no puede permitirse la inacción y señaló que la opción es clara: aprovechar su tradición diplomática, su respeto por el derecho internacional y sus mecanismos de cooperación para hablar con una «voz propia» y «tender puentes» ante los grandes desafíos, como el cambio climático, la amenaza nuclear y la gobernanza de la inteligencia artificial.

Más integración regional

«La diplomacia no es ingenuidad, el diálogo no es debilidad. De hecho, en un mundo dividido, la capacidad de conversar, negociar y tender puentes puede ser una de las formas de influencia más valiosas», precisó.

Asimismo, defendió que los países de América Latina pueden superar su polarización ideológica y política con la creación de espacios de cooperación técnica.

Abogó por más integración regional, apoyada por bloques como la Alianza del Pacífico y Mercosur, así como por bancos de desarrollo que conviertan los acuerdos en infraestructura, conectividad y proyectos concretos, como la interconexión eléctrica subcontinental que va desde México hasta Chile.

Además, consideró que Marruecos funciona como un «puente» estratégico entre África, Europa y el mundo árabe, lo que representa una gran oportunidad para que América Latina y el reino magrebí fortalezcan una cooperación sur‑sur que impulse, en términos comerciales, tecnológicos y culturales, esa vocación de tener una voz propia en un mundo cada vez más fragmentado, dominado por la incertidumbre. EFE

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