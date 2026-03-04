Costa Rica postula a la exvicepresidenta Rebeca Grynspan para dirigir la ONU

La exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan se sumó oficialmente este martes a la contienda por convertirse en la primera mujer al frente de la secretaría general de las Naciones Unidas en sustitución de Antonio Guterres, informó el gobierno costarricense.

Grynspan, economista de 70 años, compite con la expresidenta chilena Michelle Bachelet, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, y el expresidente senegalés Macky Sall para asumir el cargo a partir del próximo año.

Al inscribir la candidatura este martes, el gobierno de Costa Rica destacó que Grynspan tiene las credenciales para desempeñar esta responsabilidad por su trayectoria, «liderazgo y compromiso» con el multilateralismo.

Grynspan, exdirectora de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), fue vicepresidenta de Costa Rica entre 1994 y 1998, y titular de la Secretaría General Iberoamericana.

El próximo jefe de Naciones Unidas comenzará su mandato de cinco años el 1 de enero de 2027, en reemplazo del portugués Guterres.

Según una tradición de rotación geográfica, no siempre respetada, esta vez el puesto correspondería a América Latina.

Numerosos Estados abogan, asimismo, para que una mujer ocupe por primera vez este cargo.

Pero es el Consejo de Seguridad el que tiene en sus manos el futuro de los candidatos, en particular los cinco miembros permanentes con derecho de veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia).

El Consejo debe iniciar el proceso de selección antes de julio.

