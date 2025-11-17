Costa Rica registra un déficit financiero del 2,2 % del PIB al tercer trimestre de 2025

San José, 17 nov (EFE).- Costa Rica registró un déficit financiero del 2,2 % del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre del 2025, lo que supone una mejora en comparación con el 2,7 % que se contabilizó en el mismo periodo del año anterior, informó este lunes el Ministerio de Hacienda.

Los datos oficiales publicados hoy indican que los ingresos sumaron 11.115 millones de dólares (10,9 % del PIB) y los gastos 13.316 millones de dólares (13,1 % del PIB).

Si se excluye el pago de deuda, Costa Rica registró un superávit primario del 1,3 % del PIB.

En el 2024 el déficit financiero de Costa Rica cerró en el 3,8 % del PIB, lo que representó un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 3,3 % registrado en 2023.

En cuanto a la deuda del Gobierno, al cierre del tercer trimestre del 2025 el número ascendió a 59.950 millones de dólares, lo que representa el 59,2 % del PIB .

Esto significó una reducción de 0,6 puntos porcentuales en comparación con el 59,8 % (del PIB) registrado al cierre de 2024.

«Durante los tres primeros trimestres de 2025, la relación deuda y PIB se ha mantenido por debajo del 60 %. Los resultados observados en este periodo son superiores a los registrados en los primeros semestres de 2023 y 2024. Esta evolución fortalece la credibilidad del país ante los mercados financieros y contribuye a reducir las presiones sobre el financiamiento público», explicó el Ministerio de Hacienda. EFE

