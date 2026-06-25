Costa Rica se solidariza con Venezuela tras terremotos y habilita asistencia consular

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San José, 25 jun (EFE).- El Gobierno de Costa Rica expresó este jueves su solidaridad con Venezuela tras los terremotos ocurridos el miércoles que han dejado al menos 164 muertos, y habilitó la asistencia para los costarricenses que viven en ese país a través del Consulado en Colombia.

«El Ministerio de Relaciones Exteriores lamenta profundamente la pérdida de vidas y los numerosos heridos y daños producidos por los terremotos», indica un comunicado oficial.

El Gobierno costarricense también expresó su «profunda solidaridad con el pueblo de Venezuela ante los devastadores terremotos» y afirmó que «comparte su preocupación por las diversas afectaciones humanas y materiales derivadas de esta catástrofe».

La Cancillería informó que para la comunidad costarricense residente en Venezuela y sus familiares en Costa Rica, ha habilitado la atención consular por medio del Consulado en Colombia y del Departamento Consular del ministerio en San José.

Desde 2020 Costa Rica suspendió sus relaciones diplomáticas con Venezuela con el cierre de la embajada y el retiro del personal, luego de que en 2019 el país centroamericano desconoció el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de ese año.

Venezuela fue sacudida el miércoles por un «doblete sísmico», un terremoto de magnitud 7,2 y otro 7,5 registrados con solo 39 segundos de diferencia en el litoral Caribe del país, que han causado al menos 164 muertos y 971 heridos, según el primer reporte oficial.

Varios países han anunciado el envío de ayuda humanitaria y socorristas, mientras que EE.UU. está desplegando también equipos de búsqueda y de rescate en el país, según anunció el secretario de Estado, Marco Rubio, este jueves.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho que La Guaira, un estado costero norteño vecino a Caracas y donde está el principal aeropuerto del país, es el más afectado e indicó que ha sido declarado «zona de desastre natural por la cantidad de edificios que colapsaron», cuya cantidad no precisó de inmediato.

Caracas, la capital, despertó este jueves entre escombros de edificios y restos de materiales que se desprendieron por los dos fuertes terremotos que sacudieron el miércoles una zona en el centro de Venezuela y dejaron al país suramericano sumido en una emergencia de proporciones aún desconocidas. EFE

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