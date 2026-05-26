Costarricense Bran queda fuera de partidos ante Colombia e Inglaterra tras hecho violento

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San José, 26 may (EFE).- El centrocampista Alejandro Bran quedó fuera este martes de la selección de Costa Rica, que jugará dos partidos amistosos ante las de Colombia e Inglaterra, por un hecho violento que habría ocurrido en las afueras de un bar.

«El jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo de convocados para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional. Se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo», indica un comunicado de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Medios locales han informado que Bran habría estado envuelto en un hecho de violencia ocurrido la madrugada del lunes en las afueras de un bar en el sector este de la capital, horas antes de que la selección tica comenzara sus entrenamientos al mando del técnico argentino Fernando Batista.

Según los medios locales, el vehículo de Bran recibió varios impactos de bala después de que, al parecer, se produjera un pleito con otro grupo de personas.

Liga Deportiva Alajuelense, club al que pertenece el futbolista, no se ha referido al asunto.

En marzo pasado, Bran fue sancionado por su club tras protagonizar de madrugada un disturbio en el complejo residencial en el que vive, ante lo cual tuvo que intervenir la Policía.

La selección de Costa Rica, que no se clasificó al Mundial de 2026, se prepara desde el lunes para disputar dos partidos amistosos ante Colombia, en Bogotá el 1 de junio, e Inglaterra, en Estados Unidos el 10 de junio, como parte de la preparación de esas dos selecciones para la Copa del Mundo.

Batista convocó a un total de 28 jugadores, lista que será reducida al final de la semana para el viaje a Colombia y Estados Unidos. EFE

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