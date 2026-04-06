Cristianos libaneses celebran la Pascua en solidaridad con el sur en guerra

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Cristianos libaneses conmemoraron el Domingo de Pascua con oraciones dedicadas al sur del país, donde varias aldeas permanecen atrapadas por los combates entre Israel y Hezbolá.

Las celebraciones de este año estuvieron dedicadas a «la gente del sur», afirmó Jenny Yazbek al-Jamal al salir de misa en una iglesia situada en Jdeideh, un suburbio al norte de Beirut.

Al tener familiares viviendo en esa región, esta mujer de 55 años comentó sentirse como «una de ellos».

No son solo las aldeas cristianas las que sufren en esta guerra, añadió al-Jamal, quien dirige el coro parroquial. «También las aldeas musulmanas… estamos con toda la gente del sur que se vio obligada a huir de sus hogares».

Alrededor del altar de la abarrotada iglesia se fijaron carteles con los nombres de varias aldeas cristianas del sur del Líbano que quedaron aisladas del resto del país o están bajo fuego.

Los miembros del coro tuvieron que alzar la voz por encima del estruendo de los cazas israelíes que sobrevolaban Beirut a baja altura y bombardean los suburbios.

«Incluso durante nuestras festividades religiosas los aviones rompen la barrera del sonido sólo para asustarnos», lamentó al-Jamal.

«Esto tiene que parar», declaró Marina Awad, otra fiel de 55 años presente junto a su esposo.

Las aldeas fronterizas atraviesan una grave crisis, añadió Dori Ghrayeb, de 65. «No hay comida, ni agua, ni pan, ni medicinas, ni atención médica».

El Patriarcado Maronita expresó el domingo su «profunda decepción» por la cancelación, por «razones de seguridad», de un convoy humanitario organizado junto al enviado del Vaticano a Líbano que planeaba visitar la aldea fronteriza de Debl.

Varias aldeas cristianas cercanas a la frontera —entre ellas Ain Ebel, Rmeich y Debl— han quedado atrapadas entre las fuerzas israelíes y el grupo proiraní Hezbolá.

Los residentes se han negado a atender los llamados de Israel para evacuar la zona, insisten en que esta no es su guerra y dicen sentirse abandonados después de que las tropas libanesas se retiraran de varios puntos fronterizos.

El convoy —organizado junto con la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en Líbano y dos organizaciones benéficas cristianas— tenía como objetivo entregar 40 toneladas de medicamentos y suministros básicos a los residentes que se encuentran «aislados del resto del país», según informó el Patriarcado.

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