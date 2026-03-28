Cristina Fernández recibe a Baltasar Garzón en su prisión domiciliaria de Buenos Aires

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Buenos Aires, 27 mar (EFE).- El exjuez español Baltasar Garzón se reunió este viernes con la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) en su domicilio de Buenos Aires, donde cumple desde junio pasado una condena a seis años de prisión, para mostrarle su apoyo.

Durante el encuentro, confirmado a EFE por el propio Garzón, dialogaron sobre el avance de la extrema derecha en países como España, Argentina, Italia y Estados Unidos, destacaron la multitudinaria manifestación del pasado martes por el 50 aniversario del golpe de Estado de 1976 en el país suramericano, y abordaron las otras causas judiciales que la exmandataria enfrenta en la Justicia de su país.

Además, conversaron sobre la decisión del presidente chileno, José Antonio Kast, de retirar el apoyo de su país a la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet para el cargo de secretaria general de las Naciones Unidas.

«Su situación es absolutamente injusta», había dicho a EFE Garzón antes del encuentro con Fernández, con quien siempre ha tenido cercanía y de cuyo caso el español considera es un claro ejemplo de ‘lawfare’ (persecución judicial por motivos políticos).

Fernández «fue condenada en un proceso conocido como la ‘Causa Vialidad’, en la que la instrumentación de las normas fue llamativa, la manipulación de elementos probatorios, también, incluidos testimonios, documentos, etcétera».

«Nunca debería haber habido una sentencia condenatoria, ahí no hay una autoría ni directa ni indirecta por parte de ella», remarcó Garzón, quien siempre ha denunciado acoso judicial contra la expresidenta argentina, como también lo hizo en los casos de los brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, y el ecuatoriano Rafael Correa.

El exjuez cuestionó además el proceder de la justicia en otras dos causas que enfrenta la expresidenta argentina: «La del memorándum de Irán es una absoluta demencia y en la causa Cuadernos se han destruido documentos, aparecen fotocopias, desaparecen los originales. Hay un tremendo galimatías».

A juicio de Garzón, el objetivo de la justicia argentina «es neutralizar a una líder política, de la que piensan que puede aglutinar de nuevo a una oposición, bastante desmembrada, frente a unas elecciones».

Criticó, por eso, que se haga uso de la justicia para «destruir civilmente a una persona porque se discrepe de su política».

«Eso tiene que cesar. Y si no es ante los tribunales internos, pues tendrán que ser las instancias internacionales», concluyó.

Garzón ha visitado esta semana Argentina para participar de los actos de conmemoración del 50 aniversario del golpe militar en este país, donde también ha recibido homenajes por su participación en el proceso de justicia para las víctimas de aquella dictadura (1976-1983).

El exjuez emitió una orden de detención en 1998 contra Augusto Pinochet y provocó el encierro del dictador chileno durante un año y medio en Londres; es experto en jurisdicción internacional y participó en la defensa de Julian Assange, entre otros casos conocidos. Además, procesó y condenó en España a integrantes de las Juntas Militares que cometieron graves delitos durante la ultima dictadura en Argentina.

Fernández cumple prisión en su domicilio desde 17 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema confirmó una condena de seis años e inhabilitación para ejercer cargos públicos por irregularidades en la concesión de obras viales durante su mandato. EFE

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