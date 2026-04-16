Critican a gobernadora de Nueva York por propuesta sobre cooperación entre Policía y ICE

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Nueva York, 16 abr (EFE).- Grupos de defensa de inmigrantes en Nueva York arremetieron contra la gobernadora del estado, Kathy Hochul, por su propuesta de permitir que la Policía colabore con agentes de inmigración si tienen una orden de arresto de «causa probable» de que un individuo cometió un delito.

Hochul se reunió este jueves con legisladores estatales con los que trató su propuesta, que debe ser incluida en el presupuesto cuya aprobación está retrasada, sobre la relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras incidentes ocurridos a principios de año donde fueron muertos dos estadounidenses.

Hochul ha propuesto que ICE no pueda realizar redadas en lugares sensibles como iglesias o escuelas, y prohibiría a la Policía cooperar con agentes de inmigración, usar las cárceles locales y cubrir su rostro.

«Los policías locales deberían centrarse en los delitos locales, mantener nuestras calles seguras, responder a emergencias y perseguir a los traficantes de armas y a los delincuentes violentos», indicó Hochul en otro evento tras culminar su reunión con legisladores.

«Esto es algo que muchos agentes del orden quieren, concentrarse en las comunidades donde los contribuyentes pagan sus salarios para que hagan su trabajo y las protejan» pero no en hacer el trabajo del ICE, agregó.

No obstante, lo que ha generado críticas es permitir a la Policía cooperar con ICE si existe «causa probable» de que una persona haya cometido un delito grave o violento, pero no por una infracción o violación, ya que las organizaciones consideran que se usará arbitrariamente.

«La ‘causa probable’ no es más que un capricho arbitrario en el momento inicial de la detención. Por lo tanto, la propuesta de legislar para permitir que las fuerzas del orden utilicen este criterio equivaldría esencialmente a tolerar e incentivar cualquier colusión entre las fuerzas del orden locales y el ICE, donde puedan articular cualquier pretexto para presentar cargos penales», indicó Yasmine Farhang, directora ejecutiva de Immigrant Defense.

Otra ONG, Se Hace Camino Nueva York, afirmó que la colaboración por ‘causa probable’ es un «retroceso» en el esfuerzo de proteger a todos los neoyorquinos de los ataques de agentes de inmigración.

«Nos preocupa seriamente que esta parte de la propuesta general pueda envalentonar a la Policía para entregar a los neoyorquinos a ICE basándose únicamente en sus propios prejuicios discriminatorios», afirmó Natalia Aristizábal, codirectora ejecutiva de esa organización.

Aristizábal exhortó a la legislatura a aprobar la propuesta ‘Nueva York para Todos’ del senador Andrew Gournardes, que incluye protecciones más amplias para los inmigrantes.

Algunos legisladores han expresado preocupación por que la propuesta pueda socavar una orden ejecutiva vigente destinada a proteger a los inmigrantes y que la disposición sobre la causa probable sea un paso en la dirección equivocada, de acuerdo con medios locales. EFE

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