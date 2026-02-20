Cronología de la guerra arancelaria desde que Trump inició su segundo mandato presidencial

Redacción Internacional, 20 feb (EFE).- Desde que comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca, Donald Trump ha impuesto aranceles que han afectado principalmente a Europa y Asia.

Todos los que se impusieron utilizando una ley de porderes de emergencia económica de 1977 (conocida por sus siglas IEEPA) han sido este viernes declarados ilegales por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Estas son las fechas más relevantes de la guerra comercial declarada por Estados Unidos:

2025

– 1 febrero.- El presidente estadounidense, Donald Trump, firma las órdenes ejecutivas para la entrada en vigor de los prometidos aranceles del 25 % para los bienes de México y Canadá y del 10 % para los de China.

– 3 febrero.- Las tarifas del 10 % a las importaciones chinas entran en vigor, pero Trump retrasa un mes los aranceles a las de Canadá y México.

– 4 febrero.- China anuncia aranceles del 10 % al 15 % a ciertos productos de EEUU en respuesta a los gravámenes.

– 10 febrero.- Trump firma dos órdenes ejecutivas para imponer gravámenes arancelarios del 25 % a las importaciones de aluminio y acero.

– 13 febrero.- Trump firma un memorando para imponer ‘aranceles recíprocos’ a los países que gravan productos estadounidenses, con la Unión Europea (UE) entre los principales damnificados. Al día siguiente, la UE aseguró una reacción ‘firme’.

– 4 marzo. Entran en vigor los gravámenes a las importaciones del 25 % a México y Canadá y a un 10 % más al 10 % que ya mantenía hasta ese momento a China.

– 10 marzo. Entran en vigor los aranceles chinos de un 15 % a ciertos productos estadounidenses.

– 12 marzo. Entran en vigor los aranceles del 25 % al acero y aluminio importado a EE.UU. La UE y Canadá impulsan contramedidas, valoradas en 26.000 millones de euros, en el caso europeo, y en 19.000 millones de euros, en el de Canadá.

– 13 marzo. Trump amenaza con imponer un arancel del 200 % al vino y al resto de bebidas alcohólicas procedentes de la UE en represalia por los planes de Bruselas de gravar las importaciones de whisky estadounidense.

– 26 marzo.- Trump anuncia aranceles del 25 % para todos los coches no fabricados en EEUU (a partir del 3 de abril).

‘El día de la liberación’

– 2 de abril.- Donald Trump anuncia en una comparecencia desde los jardines de la Casa Blanca, en lo que denominó ‘el día de la liberación’, un arancel universal del 10 % sobre las importaciones estadounidenses y recargos para una serie de países, entre los que destacan el 34 % a China y el 20 % a la UE.

Sus principales socios comerciales responden con contramedidas y al día siguiente se producen caídas generalizadas en las Bolsas mundiales.

– 4 abril.- China responde con un arancel del 34 % a los productos estadounidenses y pide a la OMC que intervenga.

– 5 abril.- Entra en vigor el arancel mínimo del 10 % impuesto por EEUU.

– 8 abril.- EEUU impone aranceles del 104 % a China, tras no cumplir el ultimátum de Trump.

– 9 abril.- China eleva del 34 % al 84 % los aranceles a los bienes procedentes de EEUU (entra en vigor el 10 de abril). Trump anuncia una tregua parcial de 90 días en la guerra comercial, con la rebaja de las tasas al 10 %, pero sube los aranceles de China al 145 %.

– 10 abril.- La UE suspende la aplicación de sus contramedidas (un arancel del 25 % a determinados productos estadounidenses) a EEUU para dar oportunidad a la negociación.

-11 abril.- Pekín eleva los aranceles previstos a EEUU hasta el 125 % (a partir del 12 de abril).

– 10 mayo.- EEUU y China inician en Ginebra (Suiza) las negociaciones para reducir las tensiones comerciales.

– 29 mayo.- El Tribunal de Comercio de EEUU paraliza y declara «ilegales» la mayoría de aranceles de Trump. Al día siguiente, una corte de apelaciones suspendió temporalmente esta decisión.

– 4 junio.- Trump duplica los aranceles al acero y aluminio hasta el 50 %, aunque deja fuera al Reino Unido.

– 27 julio.- EEUU y la UE acuerdan aranceles del 15 % a los productos europeos y compras de energía y defensa a los estadounidenses (firmado el 21 de agosto).

– 6 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a Brasil como respuesta al proceso judicial de Jair Bolsonaro.

– 7 agosto.- Trump anuncia un arancel del 100 % a las importaciones de chips y semiconductores.

– 27 agosto.- Entra en vigor el arancel del 50 % a la India, el más alto decretado junto a Brasil, como respuesta a la compra de petróleo ruso.

– 30 agosto.- Un tribunal de apelación estadounidense declara ilegales los aranceles de Trump pero los mantiene vigentes.

– 30 septiembre.- Entra en vigor el arancel del 100 % a las importaciones de medicamentos.

– 10 octubre.- Trump anuncia un arancel adicional del 100 % a China (que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre de 2025) en respuesta al plan de imponer controles a la exportación de tierras raras.

2026

– 12 enero.- Trump impone arancel del 25 % a ciertos semiconductores producidos en el extranjero.

– 17 enero.- Trump amenaza con subir los aranceles hasta un 25 % a países europeos con tropas en Groenlandia si no apoyan su compra.

– 20 febrero.- El Tribunal Supremo de EEUU dictamina que la mayoría de los aranceles globales impuestos por Donald Trump son ilegales. EFE

