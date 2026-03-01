Cruz Azul lidera el Clausura y el italiano Pedro es el máximo goleador tras ocho jornadas

México, 28 feb (EFE).- El Cruz Azul del entrenador argentino Nicolás Larcamón, que venció por 0-2 al Monterrey este sábado, se convirtió en el nuevo líder del Clausura del fútbol mexicano en el que el italiano Joao Pedro, del San Luis, encabeza a los goleadores después de ocho jornadas.

Los argentinos Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino convirtieron un gol cada para darle al Cruz Azul la victoria ante los regios del estratega español Domenec Torrent, desdibujados, con defensa endeble y ataque nulo.

Cruz Azul saltó al primer lugar con 6 victorias, un empate, una derrota y 19 puntos, uno más que el campeón Toluca y el Guadalajara, segundo y tercero de la clasificación, en ese orden.

También este sábado, el Toluca derrotó por 2-0 a las Chivas con goles de Jesús Gallardo y Jorge Díaz.

Los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed fueron superiores en la primera hora de juego y después protegieron bien la ventaja ante un Guadalajara que después de ganar seis juegos seguidos, lleva dos derrotas consecutivas.

En uno de los duelos más esperados de la jornada, también hoy, el Tigres UANL le dio un baile al América con una goleada por 1-4 en su propio estadio que confirmó la mala racha de los azulcremas.

El argentino Juan Brunetta, dos veces; Jesús Angulo y el campeón mundial argentino Ángel Correa convirtieron por los Tigres, en tanto el uruguayo Brian Rodríguez descontó por América.

Tigres subió al sexto lugar y América va octavo.

El Clausura se reanudará con la novena jornada, el martes y miércoles próximos.

– Partidos de la novena jornada del Clausura mexicano.

Martes 03.03: Pachuca-Necaxa, Santos Laguna-Cruz Azul y San Luis-Mazatlán.

Miércoles 04.03: Monterrey-Querétaro, Puebla-Tigres UANL, Atlas-Tijuana, América-Juárez FC y Guadalajara-León.EFE

