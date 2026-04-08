Cuatro claves para entender las elecciones presidenciales de Yibuti

4 minutos

Nairobi, 8 abr (EFE).- Yibuti celebra este viernes unas elecciones presidenciales en las que previsiblemente saldrá ganador el actual mandatario, Ismail Omar Guelleh, en el poder desde 1999 y que pretende seguir gobernando este pequeño país de gran importancia estratégica por su estabilidad y situación geopolítica.

1. ¿Qué se vota?

Unas 256.000 personas -de una población de casi 1,2 millones de personas- están llamadas a las urnas en esta nación del Cuerno de África para elegir al presidente del país para los próximos cinco años, en unos comicios marcados por la falta de un candidato opositor fuerte frente al oficialismo. La inscripción en el censo electoral se realiza previa presentación de la documentación justificativa.

Las elecciones están boicoteadas desde 2016 por los dos principales partidos de la oposición, el Movimiento para la Renovación Democrática y el Desarrollo (MRD) y la Alianza Republicana para la Democracia (ARD), al considerar que los procesos electorales no son libres ni transparentes.

2. ¿Quién se presenta?

Los dos únicos candidatos que se postulan a la Presidencia son Guelleh, de la coalición Unión para la Mayoría Presidencial (UMP), y el opositor Mohamed Farah Samatar, líder del Centro de Demócratas Unificados (CDU).

El presidente, de 78 años, concurrirá para un sexto mandato después de que el Parlamento aprobara en noviembre pasado la eliminación del límite de edad de 75 años para el jefe de Estado.

Samatar es un antiguo miembro del partido gobernante y su actual formación no cuenta con escaños en el Parlamento. Al tratarse de una figura política poco conocida en el país, no se esperan sorpresas en su enfrentamiento con Guelleh.

De hecho, en las anteriores elecciones de 2021, el gobernante obtuvo el 98,58 % de los votos (167.535), mientras su rival de entonces, el empresario Zakaria Ismail Farah, solo logró el 1,42 % de los sufragios (menos de 3.000).

3. País estratégico con bases de potencias militares

Yibuti es un país situado estratégicamente en una de las rutas comerciales más transitadas del mundo, en el acceso al mar Rojo desde el océano Índico, y en el cruce de caminos entre África y la península arábiga, a poca distancia de Yemen.

Bajo el mando de Guelleh, segundo presidente del país tras suceder a su tío Hassan Gouled Aptidon (que gobernó desde 1977, cuando Yibuti se independizó de Francia, hasta 1999), esta nación ha aprovechado esa ventaja geográfica para invertir en puertos e infraestructura logística.

La estabilidad de este país, en una región a menudo sacudida por conflictos, ha atraído a potencias como Francia, Estados Unidos, China, Japón e Italia, que han instalado allí bases militares y que representan una importante fuente de ingresos para la economía yibutí.

Sus actividad portuaria supone en torno al 70 % del producto interior bruto (PIB), según el grupo especializado en gestión del riesgo crediticio comercial Coface. Estos puertos son la única salida marítima de Etiopía, por donde transita más del 90% de su comercio.

En el proceso de construcción de su infr aestructura ferroviaria y portuaria, Yibuti ha contraído una deuda externa de 3.400 millones de dólares (equivalente al 66 % de su producto interno bruto), de la que el 45 % corresponde a China.

4. Falta de derechos y de prosperidad

La economía yibutiana creció 6,8 y 7 puntos porcentuales en 2023 y 2024, respectivamente. A pesar de los avances económicos, el 25 % de la población (formada, en su mayoría, por dos grupos étnicos: somalís y afar) vive en la pobreza, según el Banco Mundial.

Mientras su infraestructura de puertos es muy avanzada, la agricultura y la manufactura son prácticamente inexistentes, lo que le hace ser enormemente dependiente de las importaciones de alimentos y energía.

El despegue de la economía también ha ido acompañado de una represión de la disidencia y un recorte de la libertad de prensa, de acuerdo con organizaciones pro derechos humanos. Yibuti ocupa el puesto 168 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Este deterioro democrático hizo que uno de los principales asesores presidenciales, Alexis Mohamed, dimitiera en 2025 y desaprobara la enmienda que eliminaba el límite de edad para presentarse a las elecciones. EFE

pmc/pa/jlp