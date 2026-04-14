Cuatro condenados a muerte en Irán por manifestaciones antigubernamentales

afp_tickers

1 minuto

Cuatro personas, incluyendo una mujer, fueron condenadas a muerte en Irán por las protestas antigubernamentales de inicio de año, informaron este martes varias organizaciones de derechos humanos.

Irán ya ha ejecutado a siete personas vinculadas a esas protestas, que según activistas fueron reprimidas con una violencia que se saldó con miles de muertos y decenas de miles de detenidos.

Las protestas, inicialmente motivadas por el elevado costo de la vida, se transformaron rápidamente en una movilización nacional contra el gobierno, alcanzando su punto álgido los días 8 y 9 de enero.

Los grupos de derechos humanos acusan a la república islámica de utilizar la pena de muerte como herramienta de represión para infundir miedo en la sociedad, y temen que se dispare el número de ejecuciones tras la guerra contra Israel y Estados Unidos.

Los cuatro condenados fueron declarados culpables de actuar en nombre de Estados Unidos. Entre ellos figura una mujer, lo que sería un hecho sin precedentes en relación a estas protestas.

Iran Human Rights (IHR) y Together Against the Death Penalty (ECPM) afirmaron este mes, en su informe anual conjunto, que al menos 1.639 personas fueron ejecutadas en Irán en 2025, entre ellas 48 mujeres.

Además de los siete ya ejecutados por las protestas, se han dictado sentencias de muerte contra al menos otras 26 personas por las manifestaciones, y varios cientos más enfrentan cargos que podrían llevarlos a la pena capital, advirtió IHR.

sjw/srm/meb/hgs