Cuatro dominicanos son extraditados a Estados Unidos acusados de varios delitos

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Santo Domingo, 14 abr (EFE).- El Poder Ejecutivo autorizó este martes la extradición de cuatro ciudadanos dominicanos reclamados por la justicia de Estados Unidos y su territorio asociado de Puerto Rico.

Los dominicanos serán extraditados por cargos de narcotráfico, tráfico de fentanilo, asesinato, lavado de activos y distribución de material de explotación sexual infantil, dijo la oficina de prensa del Palacio Nacional.

Mediante el decreto 240-26 fue autorizada la entrega de Frank Maiky Báez Guerrero, solicitado por la justicia federal del estado estadounidense de Massachusetts por su presunta vinculación a una estructura criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.

El expediente incluye cargos por distribución de fentanilo, cocaína y metanfetamina, además de conspiración y uso de medios de comunicación para fines ilícitos.

Además, el Ejecutivo dispuso la extradición de Carlos Manuel Martínez De León, reclamado por el Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida (EE.UU.) por 22 cargos relacionados con distribución de material de explotación sexual infantil.

También se dispuso la entrega de Ruddy Cénit Then, alias Ruddy Cenitthen, requerido por la justicia del Distrito Sur de Nueva York por presunta asociación criminal para distribuir grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina, dos de las drogas sintéticas más perseguidas por las autoridades estadounidenses.

Mientras Miguel Isaac Miguel Jiménez, alias Miguel I. Miguel Jiménez, alias «Tico Tico», fue extraditado a Puerto Rico, donde las autoridades judiciales le acusan de asesinato en primer grado y violaciones a la ley de armas.EFE

rsl