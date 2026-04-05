Cuatro muertos en ataques israelíes en Gaza

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Cuatro personas murieron el domingo y varias resultaron heridas en Gaza por un ataque israelí contra un grupo de civiles, indicó la defensa civil y un hospital del territorio palestino.

El ataque tuvo lugar antes del amanecer en un barrio del este de Ciudad de Gaza, la zona urbana más grande del territorio, según la defensa civil, que funciona como fuerza de rescate bajo el mando de Hamás.

«Un ataque aéreo israelí antes del amanecer mató a cuatro personas e hirió a varias», indicó la agencia.

El hospital Al Shifa de Gaza confirmó el balance y afirmó que el ataque fue llevado a cabo por un dron israelí.

«Cuatro mártires y cinco heridos llegaron al hospital esta mañana después de que un dron israelí disparara dos misiles contra un grupo de civiles», señaló el hospital en un comunicado.

El ejército dijo en un comunicado haber identificado una «célula terrorista» que constituía una «amenaza inmediata» y que por eso llevó a cabo «un ataque selectivo (…) con el fin de eliminar la amenaza».

A pesar del alto el fuego, Israel ha seguido lanzando ataques en toda Gaza, matando al menos a 715 personas desde que la tregua entró en vigor el 10 de octubre, según el Ministerio de Salud del territorio, que también opera bajo la autoridad de Hamás.

Naciones Unidas considera que las cifras del ministerio son fiables.

Israel afirma que cinco de sus soldados han muerto desde el inicio de la tregua.

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