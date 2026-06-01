Cuatro muertos en el accidente de una avioneta en el centro de Colombia

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Bogotá, 1 jun (EFE).- Cuatro personas murieron por el accidente de una avioneta al despegar del aeropuerto de Villavicencio, capital del departamento de Meta, en el centro de Colombia, informó este lunes la Dirección de Investigación de Accidentes Aéreos (DIACC).

El aparato, un Cessna 206, pertenecía a la empresa ARALL, indicó la DIACC, y sufrió el accidente cuando intentaba despegar del aeropuerto Vanguardia hacia la localidad de La Macarena, también en Meta.

El organismo activó los protocolos de emergencia y ordenó el traslado urgente de un equipo especializado de investigadores hacia el lugar de los hechos para determinar las causas del accidente.

«Este personal será el encargado de recopilar la evidencia técnica y testimonial necesaria para determinar las causas que originaron el siniestro», indicó la DIACC en un comunicado.

Informó de que la pista de aterrizaje del aeropuerto Vanguardia, de Villavicencio, se encuentra operativa, pese al accidente y las investigaciones pendientes.

El Ministerio de Transporte lamentó el accidente y expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos en un mensaje publicado en su cuenta de X. EFE

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