Cuba, asfixiada por el embargo petrolero de EEUU, se esfuerza por restablecer su red eléctrica

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Cuba se esforzaba por restablecer la electricidad en el país el lunes por la noche tras un nuevo apagón general, en un contexto de crisis energética agudizada por el bloqueo petrolero de Estados Unidos.

Este es el tercer apagón en los últimos seis meses y el octavo desde finales de 2024.

La falta de combustible «complejiza indiscutiblemente el proceso de restauración» de la red eléctrica, precisó el lunes por la noche en la televisión estatal Lázaro Guerra, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

«Vamos avanzando en función de la capacidad de generación que tenemos disponible en el país», añadió sin hacer ningún pronóstico sobre el restablecimiento de la red por parte de la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE).

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, responsabilizó directamente a la política estadounidense de sanciones contra la isla.

«Mientras EEUU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN. Es heroico lo que hacen los trabajadores eléctricos en medio de un bloqueo energético genocida», dijo Díaz-Canel en X.

A mediodía del lunes, la compañía eléctrica anunció «desconexión total» del sistema que afecta a toda la isla, donde viven 9,6 millones de personas. No se precisaron las causas de esta desconexión.

El envejecimiento del sistema eléctrico sumado al bloqueo petrolero estadounidense desde enero hace que los cubanos enfrenten apagones diarios de hasta 30 horas en la capital, y de varios días en el interior de la isla.

«Al final, teníamos tres o cuatro horas de luz al día, así que el mayor impacto ahora es que no sabes cuándo volverás a tener ese poquito de luz», declaró a la AFP Meybol Font, una trabajadora independiente, de 51 años.

«Es agónico vivir así», acotó la mujer.

La producción de electricidad en el país depende principalmente de siete centrales térmicas obsoletas, algunas de las cuales llevan más de 40 años en explotación y sufren averías frecuentes o deben parar para mantenimiento, así como de una red de generadores de respaldo alimentados con diésel importado.

La central eléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el oeste de la isla y la principal del país, se encuentra paralizada desde hace varios días por una falla.

Esta central ha registrado más de 15 paralizaciones sucesivas por averías desde principios de año. Esta situación provoca cortes y racionamientos constantes, pese a un amplio programa de construcción de parques solares lanzado hace dos años.

– Debate en la ONU –

Cuba se encuentra sumida en una fuerte crisis económica con escasez de alimentos, medicinas y una inflación galopante.

Los apagones se han intensificado desde que la administración de Donald Trump cortó los envíos de petróleo desde Venezuela, principal proveedor de la isla, y amenazó con sanciones a otros países que le vendan combustible.

Un joven programador de 24 años que trabaja para una empresa privada de desarrollo de software en La Habana Vieja regresaba frustrado a su casa.

«No hay wifi, no hay electricidad, no podemos trabajar», explicó a la AFP el joven, que prefirió no revelar su identidad.

Cuba solicitó para el martes una sesión especial de la Asamblea General, el principal órgano representativo de las Naciones Unidas, para abordar el tema de las sanciones estadounidenses.

En ese contexto, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, afirmó este lunes que Washington busca impedir que la Asamblea se pronuncie sobre el impacto del bloqueo petrolero y otras sanciones estadounidenses impuestas a la isla.

«El gobierno de EEUU intenta impedir que la Asamblea General de la ONU se pronuncie. Presiona a gobiernos y busca coaccionar la voluntad soberana de los Estados miembros», señaló en X Rodríguez, quien participará de la sesión del martes en la sede de la ONU en Nueva York.

Se requiere una votación de los Estados miembros para la apertura de un debate de este tipo ante la Asamblea General.

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