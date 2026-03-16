Cuba abre la inversión a sus emigrados, en particular a los que viven en EEUU

afp_tickers

4 minutos

La diáspora cubana podrá invertir y manejar empresas en la isla, anunció este lunes La Habana, mientras avanzan conversaciones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, dijo que espera «tener el honor de tomar Cuba».

«Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera», declaró este lunes a periodistas Trump en el Despacho Oval. «Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera», añadió el magnate republicano.

Poco antes, el gobierno comunista había anunciado que los emigrados cubanos podrían invertir y tener sus propios negocios en la isla, que siente el impacto de la política de máxima presión de Washington.

«Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses» y «también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes», anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

El anuncio se produce en momentos en que la economía de Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible.

De hecho, la isla de 9,6 millones de habitantes sufrió este lunes un apagón generalizado, el sexto de esa magnitud registrado en casi un año y medio.

«El bloqueo nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados y, en los últimos años, ha tenido como objetivo específicamente privar a nuestro país del acceso al combustible», añadió el ministro.

Desde mediados de enero, Trump ha anunciado que Washington mantenía conversaciones con La Habana, lo que el presidente Miguel Díaz-Canel finalmente confirmó el viernes.

Cuba no recibe un petrolero desde hace dos meses y medio. La crisis energética forzó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores.

– «Infraestructuras» –

La crisis energética golpea sectores vitales para la economía como el turismo, la extracción de níquel y el tabaco.

En la entrevista, Pérez-Oliva destacó que la apertura «se aplica a las inversiones (y) no solo a las pequeñas, sino también a las grandes inversiones, especialmente en infraestructuras».

Según el jerarca, el objetivo es reactivar sectores clave de la economía, como el turismo y la minería, así como restaurar la obsoleta red eléctrica del país, que desde hace varios años sufre averías que provocan prolongados apagones.

El anuncio de Pérez-Oliva «sugiere que la medida busca preparar negociaciones con Estados Unidos sobre inversiones estadounidenses en Cuba, más que fomentar la participación económica de emigrados», opinó en X el economista Pedro Monreal.

En Miami, principal bastión del anticastrismo, algunos emigrados cubanos expresaron su desacuerdo con el anuncio.

«Queremos invertir allá, pero cuando haya cambio económico y cambio político», declaró a la AFP Ramón Fernández, de 60 años.

Conchis Reyes no cree que la anunciada apertura entusiasme a los emigrados cubanos.

«No creo que los cubanos, ni de aquí del exilio de Miami ni de ningún exilio a través de todo el mundo, vayamos a invertir un centavo en una Cuba oprimida por un régimen que nos ha despojado de todo», dijo la mujer de 60 años.

Hasta hace poco el 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales, la crisis impulsó al gobierno a abrirse al sector privado.

En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas. Al cierre de 2025, existían unas 10.000 que representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa.

A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó, por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas.

Hasta entonces, las únicas empresas mixtas existentes eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras no estadounidenses. El bloqueo impide a los empresarios de Estados Unidos hacer negocios en Cuba.

Según Washington, Cuba, ubicada a solo 150 kilómetros de las costas de Florida, representa una «amenaza excepcional» por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

rd-jb-gma/nn