Cuba anuncia una tercera tasa de cambio oficial para exportadores con precio «competitivo»

La Habana, 18 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este miércoles la puesta en marcha a partir de mañana de una nueva tasa de cambio -la tercera oficial- para exportadores y otros oferentes de divisas que tendrá «un precio competitivo» basado en oferta y demanda.

La ministra-presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), Juana Lilia Delgado, hizo este anuncio en una comparecencia en la televisión estatal, enmarcando la medida en la primera fase de un proceso de unificación monetaria «gradual» que acabe con la actual dolarización parcial.

Los tipos de cambio para personas jurídicas (un dólar por 24 pesos) y para personas físicas (un dólar por 120 pesos) se mantendrán sin cambios, mientras que la nueva tasa será «flotante» y la fijará a diario el BCC.

Delgado no avanzó si ya este 18 de diciembre, cuando entre en vigor la medida, la autoridad monetaria publicará el nuevo tipo de cambio ni cuál será el valor desde el que partirá esta nueva tasa.

«La decisión de reconocer un tercer segmento se sustenta en la existencia objetiva de diferencias entre las tasas de cambio oficiales y el valor real que refleja la escasez de divisas», reconoció Delgado.

La diferencia entre las dos tasas de cambio oficiales y la del mercado informal, en torno a los 450 pesos por dólar en la actualidad, es una de las mayores distorsiones de la economía cubana y su solución es clave para el enrumbamiento del país, sumido en una grave crisis desde hace más de cinco años.

Señaló a este respecto que «la experiencia internacional» demuestra que «en economías con desequilibrios cambiarios acumulados, los esquemas transitorios con múltiples segmentos permiten corregir, paulatinamente, distorsiones sin choques macroeconómicos severos».

La ministra-presidenta del BCC argumentó que el proceso se debe hacer en fases ya que «una unificación inmediata de la tasa de cambio, sin una etapa de transición, podría provocar una devaluación brusca (del peso), con efectos inflacionarios mayores a los actuales y profundización de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda nacional frente a las divisas».

El objetivo es «cerrar gradualmente las brechas monetarias que afectan a la economía y a las familias», precisó Delgado, que habló de «un proceso gradual, responsable y transparente, en correspondencia con las condiciones específicas de Cuba».

Delgado indicó que este tipo de procesos son «una herramienta para ordenar la economía y fortalecer el sistema financiero».

Subrayó asimismo que el plan del Gobierno contempla también estabilizar y fortalecer la moneda virtual denominada MLC, basada en dólar, lo que significa que el país apuesta por emplear de forma simultánea durante este período de transición tres monedas oficiales con cambios múltiples.

«La transformación del mercado cambiario se integra a un conjunto de medidas financieras, comerciales, tributarias y de otra índole, que comprenden varios frentes simultáneos con el objetivo de mejorar la eficiencia de la economía de manera general», añadió Delgado.

Bloqueo de El Toque

El anuncio del Gobierno tiene lugar el mismo día en el que el medio independiente El Toque -conocido por publicar diariamente la tasa de referencia del mercado informal- ha denunciado el bloqueo de su página web en la isla tras un fuerte ciberataque.

El Gobierno cubano y los medios oficiales llevaban semanas cargando contra este medio, con sede en Miami, acusándole de estar financiado por Estados Unidos, ser contrarrevolucionario y tratar de desestabilizar al país.

El Ejecutivo ha llegado a hablar en redes sociales de “guerra” y “terrorismo” económico por parte de El Toque.

El medio ha negado en repetidas ocasiones estas acusaciones y explicado que la tasa se calcula con base en un algoritmo -sin intervención humana- que sigue anuncios de compraventa de divisas en foros y redes sociales, y filtra valores anómalos y extremos. El proceso es supervisado por el reconocido economista cubano Pavel Vidal.

Sobre su financiación, su director, José Jasán Nieves, explicó a EFE en noviembre que en torno al 50 % del presupuesto anual de El Toque proviene de la cooperación internacional estadounidense, pero negó que esto influyese en su línea editorial.

Muchos medios independientes cubanos con sede en Miami y Madrid no están accesibles desde la isla (a menos de que se utilicen sistemas como las VPN), presuntamente bloqueados por el Gobierno. EFE

