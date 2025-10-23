Cuba captura a un chino pedido por EEUU por tráfico de fentanilo

Las autoridades de Cuba detuvieron a un ciudadano chino señalado de ser uno de los mayores proveedores de fentanilo de los cárteles de la droga que se fugó de México cuando enfrentaba un proceso de extradición a Estados Unidos.

Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, está considerado «un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional» y encargado de «realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos», dijo el año pasado el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

Fuentes de seguridad mexicanas dijeron el miércoles a la AFP que esperan saber Zhi será deportado o si tiene que formalizarse un proceso de extradición, dijeron a la AFP fuentes de seguridad de México.

Junto al presunto capo, las autoridades cubanas detuvieron también a un mexicano y a otro chino, añadió la Secretaría de Seguridad de México.

Zhi se fugó de México mientras cumplía prisión domiciliaria a la espera de concluir su proceso de extradición a Estados Unidos, donde está acusado de lavado de dinero.

El gobierno de Donald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una de sus banderas. El país enfrenta cerca de 200 muertes diarias por el consumo de drogas, según datos del gobierno estadounidense.

«Esto sigue siendo inaceptable, y la administración Trump está desplegando todos los recursos del poder estadounidense y medios sin precedentes para derrotar esta amenaza a nuestra nación».

Washington responsabiliza a los cárteles mexicanos de estar «en el corazón» de esta crisis, y acusa a China de exportar los insumos químicos empleados para fabricar fentanilo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha ordenado que se intensifiquen los operativos contra las bandas narcos para frenar la entrada de drogas en Estados Unidos bajo la amenaza de Trump de imponer aranceles a las importaciones mexicanas.

