Cuba condena el anuncio de EE.UU. de cerrar el espacio aéreo de Venezuela

2 minutos

La Habana, 29 nov (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este sábado el anuncio de EE.UU. de cerrar el espacio aéreo de Venezuela y lo consideró el «preludio» de un «ataque ilegítimo».

Rodríguez agregó en sus redes sociales que el anuncio de Washington es un «acto agresivo para el que ningún Estado tiene autoridad fuera de sus fronteras nacionales y debería convocar el más firme rechazo de la comunidad internacional».

«Constituye una gravísima amenaza al Derecho Internacional y un incremento de la escalada de la agresión militar y la guerra psicológica contra el pueblo y el gobierno venezolanos, con consecuencias incalculables e impredecibles para la paz, la seguridad y la estabilidad en América Latina y el Caribe», añadió.

El canciller cubano consideró que era además «el preludio de un ataque ilegítimo» contra Venezuela y llamó a la comunidad internacional a denunciarlo.

El jefe de la diplomacia cubana denunció más temprano en esta jornada la “interferencia electromagnética” sobre el espacio aéreo de Venezuela debido al despliegue militar de Estados Unidos en esa zona.

Bajo el argumento de combatir al narcotráfico, Estados Unidos mantiene desde septiembre un despliegue naval y aéreo en aguas del mar Caribe cercanas a Venezuela.

Además, vinculó al presidente venezolano, Nicolás Maduro, con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió esta jornada en un mensaje a través de su red social Truth que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo de Venezuela “permanecerá cerrado en su totalidad”.

El pasado 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos instó a «extremar la precaución» al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe ante lo que considera «una situación potencialmente peligrosa» en la zona.

Cuba, aliada histórica de Venezuela, ha alertado desde el inicio de las tensiones que “no puede aceptarse legal o moralmente” lo que considera “pretextos” de Washington para una eventual agresión militar a Venezuela. EFE

