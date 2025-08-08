Cuba condena la recompensa de EE.UU. por información para arrestar a Maduro

2 minutos

La Habana, 8 ago (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó este viernes el anuncio de Estados Unidos de ofrecer una recompensa de 50 millones de dólares a cambio de información que lleve al arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En un mensaje en sus redes sociales, el canciller cubano describió el hecho como “nuevo acto de agresión” contra Venezuela, considerado uno de los grandes aliados de la isla caribeña.

“Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de EE.UU. contra el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación”, apuntó Rodríguez.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció el jueves la recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, una cifra que duplica la ofrecida el pasado mes de enero.

Washington acusó a Maduro en 2020, durante el primer mandato del presidente Donald Trump, por delitos de narcotráfico y terrorismo. En enero de 2025 aumentó la recompensa por su captura a 25 millones de dólares.

Bondi compartió en redes sociales un video en el que describe esta recompensa como “histórica” y calificó a Maduro como uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

Los gobiernos de La Habana y Caracas, ambos sancionados económicamente por Estados Unidos, son estrechos aliados políticos desde la llegada al poder de la llamada revolución bolivariana en 1999, liderada por Hugo Chávez (1954-2013).

Venezuela se convirtió desde el año 2000 en el principal proveedor de crudo de la isla, a través de un convenio que le otorga precios preferenciales a cambio de servicios médicos y educativos. EFE

lbp/vh