Cuba confirma un «diálogo» en «fases iniciales» con EE.UU., pero aún lejos de un acuerdo

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Juan Palop

La Habana, 13 mar (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció este viernes un «diálogo» con EE.UU., tal y como Washington llevaba semanas afirmando, pero indicó que se encuentra en «fases iniciales» y que están «alejados» de cualquier acuerdo.

El anuncio supone un parteaguas en la escalada de tensiones entre ambos países a raíz del inicio del bloqueo petrolero de EE.UU. a Cuba, una medida que ha llevado al borde del colapso a la isla, que se encontraba ya en una grave crisis económica, energética y social.

«Funcionarios cubanos sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del Gobierno de los Estados Unidos para buscar por la vía del diálogo la posible solución a las diferencias bilaterales que existen», afirmó el presidente poco después de que avanzara la noticia en un comunicado el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

El objetivo, agregó, es «determinar cuáles son los problemas bilaterales que necesitan solución», ver «cuáles serían las vías para solucionar esos problemas» y, en último lugar, «determinar si hay voluntad para concretar por ambas partes acciones en beneficio de nuestros pueblos».

Indicó que estas conversaciones implican un «esfuerzo fundamental para poder avanzar en soluciones», así como la «construcción de espacios de entendimiento» y «áreas de cooperación» que permitan a ambos países «avanzar en el entendimiento y alejarnos de la confrontación».

«Esto es un proceso muy sensible que se aborda con la discreción que lleva en cada momento, también con sensibilidad, con responsabilidad y con mucha seriedad», subrayó.

Díaz-Canel no detalló qué temas puede contener la agenda de este diálogo ni los posibles puntos de fricción que, en cualquier negociación, implicarían compromisos y cesiones por ambas partes.

El presidente agregó que en estos «intercambios», la parte cubana ha expresado «la voluntad» de que las conversaciones se realicen «sobre bases de igualdad y respeto a los sistemas políticos de ambos estados, a la soberanía y la autodeterminación» de ambos Gobiernos.

Díaz-Canel agradeció a los «actores internacionales» que «favorecieron» estos contactos, aunque no citó expresamente a ninguno.

El Gobierno mexicano se había ofrecido en varias ocasiones a mediar y este jueves trascendió que unas conversaciones con el Vaticano habían llevado a La Habana a decidir la excarcelación de 51 presos.

En este sentido, la ONG Prisoners Defenders indicó este viernes que tiene constancia ya de al menos cinco excarcelaciones en las últimas horas.

Según sus registros de finales de febrero, Cuba mantenía en la cárcel a un total de 1.214 presos por motivos políticos.

Decisión «colegiada»

El presidente aseguró que la decisión de iniciar esos contactos con EE.UU. se tomó «de forma colegiada» entre el expresidente Raúl Castro -que es el gran referente político del país pese a no ocupar cargos formales-, él mismo y miembros del Gobierno, el Estado y el Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal).

De forma significativa, en el anuncio estuvo presente Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro sin cargos institucionales relevantes pero que varios medios han señalado en las últimas semanas como el líder de la parte cubana en los primeros contactos con EE.UU.

Rodríguez, responsable de la seguridad personal de su abuelo y aparentemente muy cercano al expresidente, no ha participado hasta este viernes en actos políticos de este tipo y su papel se limitaba a acompañar al expresidente, en un discreto segundo plano, en su escasa actividad pública.

Diaz-Canel también explicó en su comparecencia que las autoridades cubanas esperan una visita de agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE.UU. para colaborar en el esclarecimiento del incidente de la lancha procedente de EE.UU. en el que murieron cinco personas.

Este hecho, ocurrido el pasado 25 de febrero, que Cuba calificó de «infiltración con fines terroristas», pudo llegar a suponer un motivo más de tensión política dentro de la escalada entre La Habana y Washington.

EE.UU. ha elevado en los últimos meses de forma cualitativa la presión sobre Cuba bloqueando la entrada de importaciones de petróleo a la isla, que tan sólo produce un tercio del crudo que precisa para satisfacer sus necesidades energéticas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, había asegurado en varias ocasiones durante las últimas semanas que representantes de su Ejecutivo estaban manteniendo contactos con autoridades cubanas e instó a La Habana a cerrar un acuerdo antes de que fuera demasiado tarde.

El Gobierno cubano negó en varias ocasiones estas conversaciones, pero dejó de hacerlo en las últimas semanas. EFE

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