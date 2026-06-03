Cuba cuenta con «tecnócratas» dispuestos a negociar, declara Rubio

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Cuba tiene «tecnócratas» listos para negociar un cambio en la isla, que atraviesa una grave crisis económica en medio de un embargo, declaró este miércoles el secretario de Estado, Marco Rubio.

En audiencia ante una comisión de la Cámara de Representantes estadounidense, Rubio fue preguntado sobre la posibilidad de hallar interlocutores en el interior del régimen comunista, que el jefe de la diplomacia ha calificado de «incompetente».

«Creo que hay algunos tecnócratas con los que se puede trabajar», aseguró.

«Eso se vuelve un poco más difícil a medida que se sube en los escalafones, por la inclinación ideológica que algunos tienen», añadió.

La tensión política en la isla, exangüe ante la falta de petróleo y los cortes de electricidad, ha aumentado enormemente por la presión de Estados Unidos, que mantiene en vigor un embargo desde 1962 y no permite que lleguen buques cisterna con crudo.

Como parte de la presión, Estados Unidos presentó recientemente cargos contra el líder histórico aun en vida de la Revolución de 1959, el expresidente Raúl Castro, de 94 años.

Washington y La Habana han reconocido que hay contactos al más alto nivel.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a la capital cubana a mediados de mayo, y la semana pasada hubo contactos militares a las puertas de la base militar estadounidense de Guantánamo.

Paralelamente, funcionarios del gobierno Trump o empresarios han mantenido encuentros con otros miembros de la familia Castro, como su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

«Claramente hay individuos dentro del aparato de poder que entienden que lo que tienen no es sostenible y que debe ser reconstruido», comentó.

«Pero no tienen poder. Y si lo tienen, tampoco saben cómo hacerlo», añadió.

De origen cubano, Rubio admitió que la situación en la isla le interesa particularmente, y enfatizó que su objetivo era evitar el caos.

«Creo que queremos mirar a modelos como la República Checa o Polonia, cómo hicieron la transición. Y una de las cosas que hicieron fue preservar algunas instituciones en su sociedad para aportar estabilidad y longevidad al proyecto», explicó.

jz/lb