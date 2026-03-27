Cuba dejará a extranjeros entrar en la publicidad, patrocinio y financiación del deporte

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La Habana, 27 mar (EFE).- Cuba aprobó la primera «Ley del Sistema Deportivo» que permitirá la participación en publicidad, patrocinio y financiación a extranjeros y cubanos no residentes en la isla, actores económicos, estatales y no estatales, explicó este viernes el Instituto Nacional de Deportes (Inder).

La nueva legislación, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) el pasado julio, «no se limita al financiamiento», según explicó el director jurídico del Inder, Karel Pachot, en una entrevista con la agencia estatal Prensa Latina.

La normativa, con entrada en vigor prevista para mayo próximo, también contempla la producción de bienes, prestación de servicios e innovación y desarrollo del conocimiento, en función del «fortalecimiento» del Sistema Deportivo Cubano (SEN), señaló el funcionario.

Entre las novedades, da luz verde tanto personas cubanas como extranjeras no residentes en el país para participar en «la orientación, promoción, fomento y desarrollo» del SEN.

En ese sentido Pachot precisó que incluye actividades como la educación física, el deporte, la actividad y la recreación físicas. en tanto que cualquier iniciativa debe ajustarse al «ordenamiento jurídico» del país, incluyendo la legislación migratoria y los tratados internacionales.

Además resaltó que en la normativa no se exige residencia permanente en el país para integrar selecciones deportivas, tanto a nivel nacional como internacional, lo que amplía las oportunidades de participación.

No obstante, señaló que los atletas o entrenadores sancionados con separación temporal o expulsión del sistema deportivo «no podrán ser elegibles para representar al país».

Entre los cambios más significativos de la nueva ley, el jurista cita la formalización de la publicidad y el patrocinio en el deporte cubano, prácticas que hasta ahora se realizaban de manera excepcional.

Para realizar acciones de publicidad o patrocinio, establece que un actor económico interesado presenta su propuesta a una federación o comité organizador de un evento, que evalúa y aprueba. En el caso de los actores económicos extranjeros les permite participar «siempre que estén debidamente acreditados», apuntó el directivo.

También recalcó que la responsabilidad legal recae en «quien incumpla las condiciones establecidas, los contratos se rigen por el derecho cubano y su cumplimiento depende de las partes involucradas». EFE

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