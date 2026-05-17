Cuba difunde una guía con orientaciones a la población ante un eventual ataque de EE.UU.

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La Habana, 17 may (EFE).- La Defensa Civil de Cuba (DC) divulgó en los últimos días una guía con orientaciones de protección ante una eventual intervención militar de Estados Unidos, en medio de la actual escalada de tensiones entre La Habana y Washington, considerada la de más alto nivel en décadas.

La «Guía Familiar para la protección de la población ante una agresión militar» fue publicada en el perfil de la DC en las redes sociales en el contexto del ejercicio anual Meteoro, realizado coincidiendo con el Día Nacional de la Defensa que -desde inicios de año- se desarrolla los viernes.

El documento afirma en su introducción que EE.UU. «actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad», y señala que la DC tiene como principal misión proteger la vida de las personas en situaciones de desastres y «excepcionales, como son los diferentes periodos de la guerra».

Entre las recomendaciones dirigidas a las familias cubanas en el caso de un ataque, el texto orienta a preparar un «bolso o mochila» con medios y recursos «indispensables», así como un botiquín de «primeros auxilios».

Además indica incluir documentos de identificación personal, radio, velas, fósforos, linterna, alimentos listos para el consumo por tres días, agua potable, artículos de higiene, medicamentos para enfermedades crónicas y juguetes para niños pequeños.

También aconseja conocer «el lugar de protección que le corresponde ante los golpes aéreos del enemigo» y prestar especial atención a personas discapacitadas, de la tercera edad que no se valgan por sí mismas, niños y embarazadas. La guía orienta ante el aviso de alarma aérea dirigirse hacia sótanos, semisótanos, túneles y zanjas con profundidades que permitan protegerse de la onda expansiva.

En caso de no poder llegar a lugares seguros recomienda no permanecer en calles y plazas abiertas, no protegerse en edificaciones impactadas ni refugiarse bajo puentes, túneles de carretera y estaciones de servicio. Asimismo incluye recomendaciones de cómo tratar a personas con heridas y lesionadas con fracturas o hemorragias.

Estados Unidos presiona al Gobierno cubano desde enero pasado para que introduzca reformas profundas en su sistema económico y régimen político, a lo que La Habana se ha negado alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Para aumentar la presión sobre la isla, Washington ha impuesto desde entonces un bloqueo petrolero que ha ahondado la crisis energética que ya sufría Cuba.

A ello se sumó una Orden Ejecutiva, firmada el 1 de mayo por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amplía las sanciones económicas, financieras y comerciales impuestas por más de seis décadas sobre la isla, que incluyen a las empresas extranjeras que trabajan en ella y medidas extraterritoriales.

Las amenazas de agresión militar de EE.UU. a la isla, un escenario posible tras lo sucedido en Venezuela e Irán, han estado presentes con insistencia en las últimas semanas, incluso Trump habló recientemente de «tomar» Cuba «casi de inmediato». EFE

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