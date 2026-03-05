Cuba en apagón masivo: seis millones sin corriente, sin teléfono, sin gas y sin internet

Juan Palop

La Habana, 5 mar (EFE).- El nuevo apagón masivo en Cuba por una avería mantiene este jueves y desde hace más de 24 horas a seis millones de personas sin corriente, teléfono ni conexión a internet. Incluso el gas y la señal de televisión y radio han fallado temporalmente.

La recuperación del fluido eléctrico está siendo lenta, en parte por la falta de combustible fruto del asedio petrolero de EE.UU., que impide producir energía con generadores, la palanca rápida empleada en grandes apagones previos.

Estos sistemas se encienden rápidamente y no necesitan corriente eléctrica previa, pero precisan diésel o fueloil. Cuba importaba esos combustibles (porque no puede refinar el petróleo nacional), pero desde enero estos derivados no entran en el país por el cerco de Washington.

El director de Electricidad del Ministerio Energía y Minas, Lázaro Guerra, abundó en esta situación al señalar a la televisión estatal que el «desencadenante» del apagón fue una avería en una central termoeléctrica clave, pero que la «causa raíz» era el «déficit de combustible» por las medidas de Washington.

Según su explicación, si los motores hubiesen podido encenderse en cuanto falló la termoeléctrica, se hubiese podido evitar una caída en cadena de otras centrales y evitado el derrumbe masivo del suministro.

El apagón, que afecta desde Camagüey (este) a Pinar del Río (extremo oeste), unos dos tercios del país, ha provocado además una cadena de problemas que no se habían registrado con esta intensidad en los cinco apagones nacionales previos que ha sufrido Cuba en el último año y medio.

A raíz del corte del fluido eléctrico han dejado de funcionar completamente la telefonía móvil y fija, así como parcialmente la conexión a internet por cable. También se han visto afectados temporalmente el suministro de gas en zonas de La Habana e incluso las señales de las televisiones y radios nacionales.

En este contexto, el Gobierno local de La Habana suspendió las clases para todos los niveles educativos, lo que afectó a unos 300.000 menores. El tránsito en la capital era claramente inferior al de otros días laborables.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) anunció que en la madrugada se consiguió reconectar la red nacional y unificarla completamente, pero la gran mayoría de los afectados por la avería siguen sin corriente un día después del suceso que llevó a una «salida imprevista» de la central Antonio Guiteras (oeste).

Ésta es una de las mayores centrales termoeléctricas del país y una de las que con mayor frecuencia ha sufrido averías en los últimos cinco años. De hecho, esta infraestructura tenía previsto un mantenimiento capital de varios meses a principios de este año que no se ha llevado a cabo.

La grave situación del Sistema Energético Nacional (SEN) en su conjunto llevó al Minem y a la estatal Unión Eléctrica (UNE) a postergar la intervención, porque no se podía prescindir de la capacidad de producción de la Antonio Guiteras (ni siquiera en invierno, la época de menor consumo).

La reparación de esta central, apuntaron los expertos, puede llevar «tres o cuatro días».

Crisis y asedio

Además de una grave crisis económica, Cuba sufre una crisis energética desde mediados de 2024, periodo en el que ha registrado cinco apagones nacionales y varios masivos por averías (además de los cortes diarios por falta de capacidad de generación). El asedio petrolero ha llevado la situación a máximos.

De hecho, la mayor tasa de déficit energético registrada en el país -desde que empezaron a difundirse estos datos en 2022- tuvo lugar el pasado lunes, cuando se rozó el 64 %. Esto significa que, sin averías ni imprevistos, el mayor apagón de esa jornada dejó de forma simultánea sin corriente a ese porcentaje del país.

La segunda mayor tasa prevista por la UNE, según datos cotejados por EFE, era la de este miércoles, cuando se produjo la avería que llevó a este nuevo apagón masivo.

El experto Jorge Piñón, investigador del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, avanzó a EFE que Cuba se sumergiría en una «grave crisis» en marzo si no llegaba petroleo desde el exterior. Y hasta el momento sólo ha atracado un buque cisterna en la isla desde el 9 de enero.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector. El Gobierno cubano destaca al impacto por décadas de las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de «asfixia energética». EFE

