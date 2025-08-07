Cuba envía condolencias a Ghana tras accidente de helicóptero

1 minuto

La Habana, 7 ago (EFE).- El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, expresó este jueves sus condolencias al Gobierno de Ghana tras el accidente de helicóptero en el que murieron ocho personas, entre ellas dos ministros del país africanos.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias al pueblo y gobierno de Ghana, ante el trágico accidente aéreo en el que fallecieron el ministro de Defensa y el ministro de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación; junto a otras autoridades oficiales del país”, señaló el canciller en sus redes sociales.

El siniestro tuvo lugar el miércoles en la región ghanesa de Ashanti, en el centro del país, donde el helicóptero, un modelo militar chino Z-9, se estrelló por causas aún desconocidas, indicaron las autoridades de Ghana.

Entre las víctimas se encuentran el ministro de Defensa, Edward Omane Boamah, y el titular de Medioambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, Ibrahim Murtala Mohammed.

El presidente ghanés, John Dramani Mahama, decretó tres días de luto nacional a partir de este jueves y suspendió además todas sus actividades y programas previstos para el resto de la semana. EFE

lbp /pddp