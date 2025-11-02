Cuba financiará la mitad de precios de materiales de construcción a afectados por Melissa

La Habana, 1 nov (EFE).- El Gobierno de Cuba anunció este sábado que financiará la mitad de los precios de los materiales de la construcción que venderá a los damnificados por el huracán Melissa en el extremo este de la isla.

La decisión, adoptada por el Consejo de Ministros, fue publicada en la Gaceta Oficial y especifica que la medida fue tomada “con el objetivo de brindar protección económica y social a las familias cuyas viviendas fueron afectadas total o parcialmente” por el huracán.

Aquellas personas cuyos ingresos “no resulten suficientes” podrán acceder a créditos bancarios o solicitar subsidios para la compra de materiales de la construcción, acorde con la comunicación oficial.

Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del pasado miércoles por el sureste y salió siete horas más tarde por el noreste, acompañado de vientos de hasta 200 kilómetros por hora y lluvias que dejaron hasta 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunos puntos.

Aunque por el momento no hay una evaluación preliminar de daños por parte del Gobierno cubano y no se ha informado de víctimas, el Ministerio de la Construcción (Micons) dijo el viernes que había un total de 16.464 viviendas con afectaciones, de ellas 1.142 con daños parciales.

El informe preliminar del Micons, publicado en la televisión estatal, agregó que Melissa dejó al menos 1.318 derrumbes totales de viviendas, la pérdida de 5.279 techos -de manera total- y otros 8.666 con destrozo parcial.

El huracán ha provocado cortes masivos de electricidad, destrucción de viviendas e infraestructura, cortes de carreteras, problemas generalizados en las comunicaciones, severas inundaciones y extensos daños en la agricultura. EFE

