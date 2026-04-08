Cuba rechaza las acusaciones sobre su participación en un fraude sanitario en EEUU

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El gobierno de Cuba rechazó este miércoles las denuncias de altos funcionarios de Estados Unidos de que esté involucrado en fraudes a programas públicos de seguro médico en Florida, y expresó su disposición a «enfrentar de manera conjunta» con Washington esos delitos trasnacionales.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy (jr), denunció el martes en X que el gobierno comunista está «vinculado a una operación masiva de fraude sanitario en el sur de Florida».

De su lado, Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, programas públicos de aseguro médico en Estados Unidos, declaró el sábado a la cadena Fox News que redes criminales facturan millones de dólares en equipos médicos falsos en Florida y luego huyen con ese dinero a la isla.

Los «funcionarios del gobierno de Estados Unidos especulan, sin evidencia alguna, que el gobierno de Cuba podría estar involucrado en fraudes al programa estadounidense de salud Medicare, en el sur de la Florida», señaló un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño.

Destacó que «se trata de una calumnia más promovida por sectores anticubanos en ese país».

En el comunicado, la cancillería cubana reiteró la voluntad de La Habana de «enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en EEUU mediante el intercambio oportuno de información».

Asimismo, recordó que en la isla han sido procesadas personas que «han estado vinculadas a fraude al Medicare en Estados Unidos».

Las denuncias se producen en momentos en que, en medio de crecientes tensiones entre los dos países, La Habana y Washington mantienen un diálogo que está en un estado «muy preliminar», según dijo el lunes a la AFP la vicecanciller cubana Josefina Vidal, clave en el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2015.

El presidente estadounidense Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una «amenaza excepcional» por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.

rd/dg