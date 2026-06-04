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Cuba rechaza las nuevas sanciones financieras de EEUU contra Díaz-Canel y su familia

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La Habana, 4 jun (EFE).- El Gobierno cubano condenó este jueves las sanciones financieras de EE.UU. contra el presidente del país, Miguel Díaz-Canel, y parte de su familia, y aseguró que toda acción dirigida a «construir un escenario de conflicto» está destinada al «fracaso».

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, aseguró en redes sociales que la «vil inclusión» de Díaz-Canel, parte de su familia y otras personas e instituciones cubanas en la lista de sancionados es «la última muestra del plan intervencionista estadounidense» para presentar a La Habana «como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos».

«Cada acción estadounidense dirigida a construir un escenario de conflicto entre los dos países estará destinada al fracaso. Cada amenaza contra la independencia y soberanía de Cuba tendrá como respuesta más unidad y determinación de nuestro pueblo», concluyó el ministro. EFE

jpm/nvm

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