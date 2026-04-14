Cuba recibirá una carga de ayuda solidaria procedente de Colombia

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La Habana, 14 abr (EFE).- Un avión con un cargamento de asistencia solidaria procedente de Colombia llegará este martes a Cuba para mitigar los efectos de la crisis económica reforzada por las medidas de bloqueo de Estados Unidos, según informaron medios estatales.

La senadora colombiana por el Pacto Histórico, Gloria Flórez, anunció en las redes sociales que el envío partió desde la base área del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá, refirió un reporte de la agencia cubana Prensa Latina.

El vuelo trae una carga de medicamentos, insumos médicos y alimentos «para entregar al pueblo cubano, por parte de diversas organizaciones sociales, Gobierno nacional y casas de solidaridad, para afianzar los lazos de hermandad entre Colombia y Cuba», señaló Flórez.

«América Latina y el Caribe están dispuestos a entregar lo mejor de sí en esa acción solidaria, después de haber vivido Cuba la situación del huracán del año pasado y las condiciones que atraviesa por las medidas unilaterales que se han reforzado» recientemente, en referencia al bloqueo petrolero de Estados Unidos, expresó la congresista colombiana.

«Demostramos una vez más que la solidaridad es la ternura de los pueblos. ¡Cuba sí, bloqueo no!», afirmó.

Actualmente, colectivos como el Movimiento de Solidaridad con Cuba, organizaciones políticas y sociales de Colombia, gremios sindicales, entre otros, realizan una campaña de recolección de donativos de bienes de primera necesidad para hacerlos llegar a la isla, según citó el reporte.

Recientemente, actividad colombianos se sumaron al Convoy Nuestra América que trasladó a Cuba medicinas, alimentos no perecederos, implementos eléctricos y bienes de aseo, en señal de apoyo en medio de la crisis económica agravada por el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU. desde enero, una política que la ONU calificó como contraria al derecho internacional.

El Gobierno cubano ha denunciado reiteradamente el impacto de las sanciones del país norteamericano y acusa a Washington de provocar una «asfixia energética» en el país caribeño. EFE

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