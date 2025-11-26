Cuba recuerda al líder Fidel Castro en el noveno aniversario de su muerte

2 minutos

La Habana, 25 nov (EFE).- Cientos de personas, incluido el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, asistieron este martes a un acto de homenaje en la escalinata de la Universidad de La Habana al líder de la Revolución de la isla, Fidel Castro (1926-2016), en el noveno aniversario de su muerte.

Durante el acto, los participantes -jóvenes en su mayoría- resaltaron la figura del expresidente a través de canciones, declamaciones de poemas, danzas y proyecciones de videos sobre la trayectoria política de Castro, incluidos fragmentos de sus discursos.

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), Meyvis Estévez, única oradora de la velada, recordó los pasos de Castro por la Universidad de La Habana, «donde se forjó como revolucionario», y resaltó que «trajo un nuevo capítulo para la historia» de la isla.

Además, la joven directiva de la UJC llamó a «honrar su legado, al compromiso ineludible y a la unión».

Esta mañana, Díaz-Canel escribió en su cuenta de X: «Fidel vive entre nosotros. Quien lo dude que lea, vea, oiga, cuánto nos sigue hablando el Comandante en Jefe de la Revolución cubana, desde la inmortalidad de sus ideas y la fuerza de su legado, que nos continúa desafiando todos los días».

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez, expresó sobre Fidel Castro en la misma red social que «su legado de dignidad, soberanía, antimperialismo y justicia social para Cuba y los pueblos del mundo sigue vivo en las actuales generaciones de revolucionarios».

Además añadió la etiqueta «100 Años Con Fidel» alusiva al programa conmemorativo de celebraciones convocado por el gobierno insular hasta el 13 agosto de 2026, cuando se cumple el centenario de su natalicio.

Castro, nacido el 13 de agosto de 1926 en la localidad de Birán (este de Cuba), falleció el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años, tras gobernar el país por casi medio siglo y convertirse en una de las figuras políticas más conocidas y controvertidas del siglo XX.

Su muerte ocurrió una década después de traspasarle el poder a su hermano Raúl Castro a causa de una grave enfermedad intestinal. Sus restos descansan en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba (este).

Castro lideró la revolución que llegó al poder el 1 de enero de 1959 y colocó a Cuba en el foco de la escena internacional durante la Guerra Fría. EFE

