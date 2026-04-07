Cuba reduce y lleva a lo virtual el tramo profesional de su feria de turismo por la crisis

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La Habana, 7 abr (EFE). – El Ministerio de Turismo cubano decidió reducir la duración habitual de la FITCuba, la mayor feria de turismo de la isla, y trasladar al ámbito virtual su segmento profesional en medio de la grave crisis económica y energética que sufre el país.

Medios especializados avanzaron este martes recogiendo una comunicación ministerial -que no se ha difundido públicamente- que tan sólo habrá dos días para los encuentros profesionales, el 7 y 8 de mayo (frente a las habituales cuatro jornadas), y que este tramo se «desarrollará íntegramente a través de una plataforma virtual especializada».

De seguido, el 9 de mayo, tendrá lugar como es habitual una jornada para el público general, que se celebrará en el parque Josone de Varadero, agregaron los medios. Esta edición de FITCuba estará dedicada a Canadá, coincidiendo con el 80 aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Cuba se encuentra sumida en una grave crisis energética, recrudecida desde enero por el asedio petrolero de EE.UU., lo que ha llevado a las autoridades cubanas a suspender o posponer varios eventos culturales relevantes como la Feria Internacional del Libro o el Festival del Habano.

El turismo, que registró en 2025 sus peores cifras en dos décadas (sin contar los años de la pandemia), ha sufrido un fuerte golpe con la cancelación de rutas clave, entre ellas todas las de Canadá y Rusia, por la falta de combustible para aviones.

La isla registró en los dos primeros meses del año un 30 % menos de visitantes internacionales que en el mismo período de 2025, las peores cifras desde 2002 (sin contar la pandemia), según cifras de la Oficina nacional de Estadística e Información (ONEI).

Con la situación de desabastecimiento de combustible, el Gobierno cubano decidió cerrar temporalmente algunos hoteles «para reducir los consumos energéticos”.

El pasado 4 de marzo, el país anunció que extendía hasta el 10 de abril el aviso de falta de combustible para aviones en todos sus aeropuertos, señalando que el déficit de queroseno afecta a todos los aeropuertos internacionales de Cuba. EFE

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